Graduatorie personale ATA | tempi del reclamo e di pubblicazione

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il 14 aprile alle ore 14:00 è scaduto il termine per la compilazione del modello D3 per poter essere inseriti nelledelATA. L'inserimento delle 30 scuole ricordiamo sarà utile al fine di diramare lee poter essere chiamati ad effettuare eventuali supplenze brevi o annuali. Il forte ritardo purtroppo ha reso impossibile l'emanazione delleper quest'anno scolastico, spostando tutto al prossimo anno (2018/2019). Infatti ledefinitive entreranno in vigore dal 1° settembre 2018 e resteranno valide per il triennio 2018/2021.ATA: iper laCon la compilazione del modello D3 si è chiusa la procedura di aggiornamento delleper ilATA. Da questo momento in poi le segreterie si metteranno nuovamente a lavoro per ultimare punteggi e assegnare i vari posti in graduatoria in base alle ...