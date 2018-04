Graduatorie personale ATA | tempi del reclamo e di pubblicazione

Blastingnews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il 14 aprile alle ore 14:00 è scaduto il termine per la compilazione del modello D3 per poter essere inseriti nelledel#ATA. L'inserimento delle 30 scuole ricordiamo sara' utile al fine di diramare leVIDEO e poter essere chiamati ad effettuare eventuali supplenze brevi o annuali. Il forte ritardo purtroppo ha reso impossibile l'emanazione delleper quest'anno scolastico, spostando tutto al prossimo anno 2018/2019. Infatti ledefinitive entreranno in vigore dal 1° settembre 2018 e resteranno valide per il triennio 2018/2021.ATA: iper laCon la compilazione del modello D3 si è chiusa la procedura di aggiornamento delleper ilATA. Da questo momento in poi le segreterie si metteranno nuovamente a lavoro per ultimare punteggi e assegnare i vari posti in graduatoria ...