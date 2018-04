Governo | ultimatum di Di Maio a Salvini

Salvini - ultimatum a Di Maio e Berlusconi. «Pazienza al limite - Governo o voto» : Matteo Salvini in una diretta Facebook lancia un ultimatum a M5S e Forza Italia. «C'è una vita reale che dice "fate in fretta". Basta, io sono ai limiti della pazienza, o...

Salvini - ultimatum a Di Maio e Berlusconi : "Stop ripicche - Governo in fretta o voto" : Il leghista: "Sono al limite della pazienza, avete rotto le p.... Ognuno faccia passo di lato" "Niente passo di lato", Berlusconi sfida tutti e risale sul predellino

Mattarella - ultimatum ai partiti : "Zero progressi - serve Governo" Preincarico : Fico o Casellati? VOTA : "Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", certifica Sergio Mattarella parlando ai giornalisti al termine del secondo giro di consultazioni

