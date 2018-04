Governo | stallo M5s-Lega sul centrodestra unito | Di Maio guarda al Pd

Mattarella valuta due strade per superare in settimana lo stallo sul Governo : Dal Quirinale si continuano a registrare queste fibrillazioni e la preoccupazione sulla divaricazione in politica estera non è l'ultimo dei problemi. Intanto si attende che termini il weekend. Verona ...

Consultazioni - Mattarella studia le soluzioni e ammonisce : "Uscire dallo stallo - serve Governo" : Teleborsa, - Momento delicatissimo per la vita politica italiana. Tra veti incrociati e prove di dialogo fino ad ora senza esito, la strada che porta al nuovo governo è ancora lontana e piena di ostacoli. L'ULTIMATUM DI Mattarella - "Il confronto ...

Mattarella - ultima chiamata ai partiti : "Nessun progresso - Governo o decido io su stallo" : A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo: troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti. Mattarella duro: "Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io"

Governo - Berlusconi : 'Stallo? Ho fiducia nel presidente Mattarella' : Il leader di FI, Silvio Berlusconi, commenta la fase di stallo nelle trattative per la formazione del Governo. "Abbiamo fiducia nelle decisioni che assumerà il presidente Mattarella, come sempre con ...

Di Maio "il superbo" si brucia E Fico "il furbo" ne approfitta Colpa dello stallo sul Governo : Luigi Di Maio era uscito vincitore dalle urne il 4 marzo, e un mese e mezzo più tardi appare come lo sconfitto di turno. Falliti i continui tentativi di strappare Matteo Salvini alla morsa di Silvio Berlusconi, si dibatte sul palcoscenico delle consultazioni come una shakespeariana ombra Segui su affaritaliani.it

Consultazioni - diretta – Mattarella : “Al Paese serve un Governo. Ancora alcuni giorni e valuterò come uscire dallo stallo” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...

