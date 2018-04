Governo | sarà Mattarella a sbloccare lo stallo

Giulia Bongiorno - una bomba sul prossimo Governo. Perché sarà proprio lei a ribaltare la politica italiana : A parte la sparata finale di Silvio Berlusconi il centrodestra si è presentato compatto durante il secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al capo dello ...

Governo e preincarico - chi sarà la lepre di Mattarella? : Difficilmente il preincarico spetterà a Luigi Di Maio. Finché non ci saranno i numeri in Parlamento, il rischio è di bruciarsi, nonostante ogni martellante rivendicazione. Per questo venerdì sera Sergio Mattarella metterà quasi sicuramente sul tavolo un’altra personalità. O, se così non sarà, pur sciogliendo i prossimi due giorni di consultazioni con un’apparente fumata nera, la farà passare per vie ufficiose disegnandola ...

Tajani : 'Serve Governo serio e stabile ma trattativa sarà lunga' : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani parla al "Corriere della sera" dei problemi legati alla formazione del governo. "L'Italia ha bisogno di un governo serio, stabile e credibile - dice ...

Governo - Salvini : “Incontro con Di Maio? Non ci siamo sentiti. Possibile che non ci sarà” : “Non ci siamo sentiti ed è Possibile che l’incontro non ci sia”. Così Matteo Salvini intercettato dai cronisti fuori dal Palazzo dei gruppi Parlamentari del Senato commenta l’intervista di Luigi Di Miao a Il Fatto Quotidiano. Il Leader della Lega in precedenza intercettato fuori da un ristorante nei pressi del Senato a pochi passi dal ristorante dove erano due pentastellati di spicco come Bonafede e Fraccaro, ...

Governo - Mario Draghi non sarà premier : dalla Bce arriva il no alla sua disponibilità : Il suo nome viene 'messo in acqua' come una zattera di salvataggio ogniqualvolta il nostro Paese si trova con l'acqua alla gola , cioè, spesso, , come nell'attuale impasse nella ricerca di una ...

Politica - comincia a trapelare un certo nervosismo in chi ha vinto le elezioni. Salvini-Di Maio - o si “sposano” o saranno delle comparse nel nuovo Governo : Il primo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella non è stato sufficiente per affidare l’incarico a formare il nuovo

Consultazioni - Freccero : “Berlusconi non conta niente - ci sarà Governo M5s-Lega. Sinistra? E’ finita” : “Gli opinion leader di sinistra e alcuni giornali mainstream in questo momento non contano più nulla. conta solo l’elettorato”. Inizia così a Omnibus (La7) il duro j’accuse del consigliere di amministrazione Rai Carlo Freccero, che puntualizza: “Il M5S non andrà mai con Berlusconi, che si è tolto già di mezzo ed è stato messo ai margini della Lega. La verità è che gli elettorati dei 5 Stelle e della Lega sono molto ...

[Il retroscena] Il grillino Crimi e gli altri di centrodestra. Ecco chi "governa" il Paese fin quando non ci sarà un Governo : ... tra le prime cose, dovrà affrontare la scrittura del Def, il documento di programmazione economica, che andrà discusso col ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, impegnato però solo come "notaio" ...

SCENARIO/ Pomicino : non saranno Di Maio né Salvini a guidare il nuovo Governo : Di Maio "è sconcertante, perché dimentica che il 68% degli italiani non lo vuole come premier". E l'Italia "non può permettersi un Governo populista'.

[Il retroscena] La svolta di Berlusconi - sarà ricandidabile ma non vuole le elezioni : "Serve subito un Governo" : Nessuna forza politica nella storia italiana ha mai fatto una scelta di questo tipo. E' una scelta basata sul merito individuale, da liberali, non un atto di femminismo ideologico: una scelta che ...

Governo : Delrio - discussione sarà su come svolgere opposizione : Roma, 30 mar. (AdnKronos) – “Non si è aperta nessuna discussione sulla linea da tenere. Si è aperta una discussione su come bisogna svolgere questo ruolo. E’ una discussione legittima e la faremo dopo le consultazioni”. Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un’intervista al Giornale radio Rai, a proposito della scelta del partito di restare all’opposizione. L'articolo Governo: Delrio, ...

Governo - incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale. Poi vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...

Bonafede - M5s - : Di Maio premier o non ci sarà nessun Governo : Roma, 27 mar. , askanews, 'Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica'. A dirlo a Radio 24 in 24Mattino è Alfonso Bonafede , M5s, , intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. 'A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data &...