Governo | sarà Mattarella a sbloccare lo stallo

(Di lunedì 16 aprile 2018) Inizia la settimana che potrebbe risultare decisiva per la formazione del #. Giornata intermedia è stata ieri, dove l'edizione del Vinitaly 2018 è diventata l'arena di discussione tra i partiti. Il tempo concesso dal presidente VIDEO#sta scadendo e bisognerebbe accelerare. I partiti sembrano non voler premere sull'acceleratore e continuano la partita a scacchi. Una partita che può convenire ad alcuni, ma che sicuramente non aiuta a trovare una soluzione. E anche davanti ad alcuni bicchieri di buon vino niente di nuovo si intravede in direzione palazzo Chigi. Veti continui Il botta e risposta continua e i veti la fanno da padrone. Secondo alcuni osservatori ci sarebbero delle novita' e dei passi avanti, ma a sentire le parole dei diversi leader politici sembra il contrario. Nessun incontro diretto, nessun tavolo, solo rivendicazioni lanciate tramite stampa. ...