Governo | De Girolamo | “Di Maio? Arrogante e più antipatico di Renzi” Marattin

(Di lunedì 16 aprile 2018) Siparietto con botta e risposta a effetto domino nel corso de L’Aria che Tira (La7). A fare da apripista al dibattito è l’ex deputata di Forza Italia, Nunzia De, che commenta con toni caustici l’inaugurazione del Vinitaly, a cui hanno partecipato diversi leader politici: “Più che del vino è stata una fiera di dichiarazioni inutili. Per fare ilnon avremmo bisogno di un presidente della Repubblica, ma di un esorcista. Ci sono condizioni assurde. E Diè cosìche, non me ne vorrà, sta diventando piùdi Renzi“. Chiamato in causa, il deputato Pd replica: “Rilassatevi, Renzi è il senatore di Rignano, lasciatelo stare”. Coglie la palla al balzo il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini, che ironizza: “Il Pd non vuole essere disturbato, lasciatelo tranquillo, lasciate che contempli il suo ...