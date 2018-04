Governo | Calenda | “Il Pd non può restare immobile | si faccia promotore di un esecutivo di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Il Pd non può, deve farsidi una proposta per uscire dallo stallo. Deve mettere sul banco l’idea di undi transizione sostenuto da tutte le forze politiche e parallelamente la formazione di una commissione bicamerale sulle riforme istituzionali”. Tutto per sbloccare un’impasse deleteria per l’Italia in un momento di grave crisi internazionale dovuto alla questione siriana. Lo ‘scongelamento’ del Partito democratico passa anche dalle parole di Carlo, l’ultimo arrivato al Nazareno, ma non il primo ad auspicare un ruolo attivo dei democratici nell’attuale stallo istituzionale. Prima di lui già Franceschini e Orlando avevano fatto passi in questo senso e in tal senso la proposta del ministro uscente potrebbe contribuire a minare la posizione sin qui tenuta dal Pd, da sempre arroccato ...