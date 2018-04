Governo | Cacciari | “Esecutivo di transizione? Se per Mattarella sarà l’unica soluzione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Silvio Berlusconi? Ha ancora un forte potere di veto e poi chissà cos’altro. Se Salvini vuole allargare il suo consenso al centro-Forza Italia non può rompere con Berlusconi e non lo farà, anche perché Di Maio gli tende una trappola: gli chiede di slegarsi da Forza Italia ma di certo non gli lascerà la premiership. Salvini e Di Maio devono stare molto attenti perché hanno chiacchierato tanto e ora o riescono a fare uncon qualcosa, oppure si andrà a elezioni anticipate. E forse conviene a tutti e due”. Così Massimoriflette sull’impasse politico nella formazione del nuovo, a margine del convegno “Italia a un punto di svolta. Scenari e prospettive per la nuova legislatura”, organizzato a Bologna da Nomisma. E sulla proposta ventilata dal ministro uscente allo sviluppo economico Carlo Calenda: “Searriva a un punto in cui ritiene cheiniziativa ...