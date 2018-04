Governo | attesa decisioni Mattarella | Pd punta su governo presidente

In attesa del nuovo Governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid

ALITALIA/ Lufthansa e Air France 'a bocca asciutta' in attesa del nuovo Governo : ALITALIA potrebbe non essere più venduta. Air France, Lufthansa e gli altri aspiranti acquirenti attendono infatti di sapere chi andrà al Governo.

Furlan - Cisl - : attesa per Governo - priorità Paese è il lavoro : Palermo , askanews, - "La Sicilia, come tutto il Paese, deve innanzitutto investire sul lavoro. Infrastrutture, ricerca, innovazione, formazione sono le questioni su cui è necessario intervenire ...

Ilva e Alitalia in primo piano in attesa di schiarite sul Governo : ... International Monetary Fund; Luigi Federico Signorini, Banca d'Italia - Ubi Banca: assemblea a Brescia - Istat: prezzi abitazioni IV trimestre 2017; nota mensile sull'andamento dell'economia ...

Olimpiadi invernali 2026 - il Coni candida Milano insieme a Torino : “Ma resta in attesa del futuro Governo” : Il Coni candida Milano insieme a Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. L’Italia ha inviato al Comitato Olimpico Internazionale la lettera, firmata dal presidente del Coni Giovanni Malagò, con la quale conferma di voler proseguire nella fase di dialogo per i Giochi, già avviata nei mesi scorsi. Il Coni ha comunque ribadito come sia ancora tutto in evoluzione: spetterà infatti al prossimo Governo pronunciarsi a riguardo, dopo aver ...

Fitch su Italia : difficile Governo stabile. Attesa diminuzione debito - : L'agenzia di rating assegna a Roma un rating BBB, con outlook stabile. debito pubblico in lenta decrescita, al 128,8% nel 2019. Il risultato delle elezioni del 4 marzo "aumenta possibilità di ...

Loft Live - venerdì 16 marzo alle 14 i direttori in diretta streaming. Padellaro : “Per il Governo? Due mesi di attesa” : “Per avere un governo, dovremo aspettare almeno due mesi”. Antonio Padellaro, presidente e fondatore de Il Fatto Quotidiano, commenta la situazione politica che, a 10 giorni dall’esito delle elezioni, vede un Paese bloccato dall’ingovernabilità. Cosa ci aspetta? Quali alleanze saranno capaci di costruire i partiti, Lega e Movimento Cinque Stelle, usciti vittoriosi dalle urne, ma numericamente bloccati nella formazione di ...