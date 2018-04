«Gomorra 4» | al via le riprese | il video dal set esclusivo di Genny e Patrizia diventa

Salvatore Esposito sul set di Gomorra 4 : Genny e Patrizia danno il via alle riprese con un funerale? (video) : Non è la prima volta che la serie ha a che fare con un funerale e le prime riprese di Gomorra 4 potrebbero proprio regalarci l'addio a Marco D'Amore dopo l'omicidio di Ciro, ma sarà davvero così? In questi anni abbiamo imparato che le riprese non seguono una sequenza temporale simile a quella che poi vedremo in onda e questo non permette illazioni o altro ma, al momento, sembra che per Ciro non ci sarà un funerale degno di un boss. Salvatore ...

Gomorra 4 : riprese al via tra Napoli - Bologna e Londra. Nuovo ruolo per Marco D’Amore : Marco D'Amore Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La serie. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un Nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici ...

Gomorra 4 - via alle riprese con l’immortale Ciro che debutta alla regia : L(‘ennesim)a prova di quanto Gomorra vada forte in tutto il mondo è che la notizia del primo ciak a breve della quarta stagione e tutte le news è stata diffusa prima da Deadline e solo dopo dal comunicato ufficiale di Sky. I fan dell’intero pianeta possono dunque tirare un sospiro di sollievo dalla loro astinenza: le riprese della quarta stagione della serie ispirata dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano cominceranno a metà ...

Riprese al via per Zero Zero Zero di Roberto Saviano - dopo Gomorra la serie tv sui narcos girata in mezzo mondo : Zero Zero Zero di Roberto Saviano diventa una nuova serie tv diretta da Stefano Sollima, già dietro la macchina da presa per Gomorra. Il romanzo-inchiesta dello scrittore partenopeo sui cartelli sudamericani della droga e la loro rete di corruzione e affari che coinvolge anche le istituzioni è stato adattato per il piccolo schermo e diventerà una serie tv di otto puntate per Sky, con cui Saviano continua a collaborare dopo il successo delle ...

