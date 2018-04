God of War | Kratos e Atreus protagonisti anche nel derby Lazio-Roma

Quanto è cresciuto God of War? Ce lo racconta Cory Barlog : God of War sembra cambiato moltissimo rispetto al passato: in termini di narrazione, con un Kratos più maturo e riflessivo, di ambientazione - dalla mitologia greca a quella nordica - ma soprattutto in termini di gameplay, con un combat system più dinamico e un pelo più complesso ma soprattutto rivoluzionando la telecamera, ora posizionata alle spalle del protagonista e non più fissa. Ma sono cambiate - e cresciute - soprattutto le ambizioni sia ...

Il nuovo trailer di God of War è un tuffo nella mitologia norrena : Dopo la pubblicazione delle recensioni (avete letto la nostra?) l'attesa per l'uscita di God of War si fa inevitabilmente spasmodica e tantissimi possessori di PS4 non vedono l'ora di provare con mano un gioco che si ritrova nell'olimpo dei migliori titoli di questa generazione.In attesa del 20 aprile e del debutto del lavoro di Cory Barlog e di Santa Monica Studios, Sony ha deciso di pubblicare una serie di video come vero e proprio countdown ...

Phil Spencer promette : un gioco come God of War? "Le grandi esclusive Microsoft anche single-player arriveranno" : Al di là dei discorsi sulla pura qualità non si può negare che dando un'occhiata alla proposta first-party di Sony e Microsoft per questo 2018 la differenza sia evidente. La compagnia di Redmond, a meno di nuovi annunci, si trova tra le mani principalmente Sea of Thieves, State of Decay 2 e Crackdown 3, tre giochi che non possono di certo rientrare nel genere dei titoli story-driven, delle grandi produzioni dotate di una trama che si ponga al ...

Anche George Miller e Mad Max hanno influenzato lo sviluppo di God of War : Solo pochi giorni ci separano dall'attesissimo God of War per PlayStation 4 e, il director Cory Barlog, continua a condividere interessanti informazioni sullo sviluppo del gioco.Mentre poco tempo fa Barlog ha rivelato che c'è stato un momento in cui tutto sembrava stesse "andando in pezzi", ecco che oggi, grazie a Gamespot, scopriamo altre influenze che hanno reso possibile la realizzazione di God of War.In un'intervista con il portale, Barlog ...

God of War PS4 : tutti i prezzi online delle diverse edizioni in preordine : God of War sta spopolando, il nuovo gioco per PS4 sarà ufficialmente in vendita dal 20 aprile, ma le recensioni sono tutte già online ed è definito un capolavoro. È possibile acquistarlo in prevendita e averlo il giorno stesso dell’arrivo sul mercato, se invece riesci ad attendere potresti acquistarlo ad un ottimo prezzo. God of War: prezzi e versioni Come per altri titoli della console Sony, sono diverse le versioni disponibili ...

God of War è un'altra dimostrazione di forza di PS4 - analisi tecnica : God of War ritorna con una visione fresca per la serie, supportato da una nuova tecnologia e realizzato da uno dei migliori sviluppatori in circolazione. Santa Monica Studio è sempre stato noto per spingere i limiti tecnologici e il suo nuovo titolo non fa eccezione. Comunque, più di tutto, è chiaro che allo studio sia stato garantito il budget e il tempo per realizzare pienamente la sua ambiziosa visione: questi sono gli ingredienti essenziali ...

God of War : Cory Barlog apre la collector's edition in compagnia del doppiatore di kratos : Il director di God of War spacchetta la collector's edition di God of War, riporta VG247.L'apertura dell'edizione da collezione del gioco avviene in compagnia della voce di kratos, stiamo parlando di Chris Judge, possiamo vedere il tutto in un interessante video spuntato in rete e che vi segnaliamo qui di seguito.L'umboxing della costosa edizione limitata è stato effettuato mostrandone il contenuto al pubblico, per cui possiamo avere un assaggio ...

God of War : Cory Barlog ringrazia i membri del cast per il successo del gioco : Nonostante manchi poco meno di una settimana al lancio di God of War, con il diffondersi delle recensioni il gioco di Santa Monica è già un successo annunciato, e Cory Barlog, director della produzione, ha voluto dedicare un pensiero su Twitter a ogni membro del cast che ha contribuito al risultato eccezionale di God of War.Come riporta Gamepur, Barlog ha pubblicato una serie di tweet in cui ringrazia Chris Judge, Danielle Bisutti e Sunny ...

Cory Barlog tra God of War e nuove IP - i retroscena di Santa Monica : Il director di God of War, Cory Barlog, ha appena finito di lavorare a un gioco incredibilmente acclamato, capace di incantare la stampa specializzata e in procinto di stupire anche i giocatori a partire dal 20 aprile. Eppure, incredibile ma vero, il producer e il resto del team stavano per mollare. Nello sviluppo di un videogioco il successo arriva sopo dopo una montagna di sforzi, e ci sono spesso momenti in cui gli sviluppatori fanno ...

God of War : il titolo di Sony Santa Monica rappresenta un nuovo standard per la grafica su console : Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo di God of War e la rete è invasa da notizie e dalle recensioni delle varie testate specializzate (avete già letto la nostra?). Il titolo esclusivo per PS4 di Sony Santa Monica poterà con sé una ventata di novità e presenterà varie caratteristiche inedite per la serie, ma God of War, a quanto pare, potrà anche vantare un comparto tecnico veramente di prim'ordine, stando alla puntuale analisi di Digital ...

God of War : ecco tutti i trofei dell'esclusiva PS4 : Manca ancora una settimana precisa al 20 aprile, data di lancio dell'attesissimo ritorno di Kratos e di quel God of War che in questi giorni è stato accolto in maniera trionfale dalla stampa internazionale che ha lodato il lavoro del director Cory Barlog e degli interi Santa Monica Studios.Mentre attendete l'uscita dell'esclusiva PS4 dando un'occhiata alla nostra recensione, è tempo di scoprire anche un altro aspetto sicuramente molto ...

God of War : ci fu un momento nel bel mezzo dello sviluppo in cui "tutto stava andando in pezzi" : Il director di God of War, Cory Barlog, ha appena finito di lavorare a un fantastico gioco che ha incantato molti, almeno stando alla mole di perfect score che ha ricevuto e, anche sulle pagine di Eurogamer, è comparsa un'approfondita recensione.Tuttavia, vale la pena ricordare che nello sviluppo di un gioco il successo arriva al prezzo di una montagna di sforzi, e ci sono spesso momenti in cui gli sviluppatori fanno fatica a vedere la luce alla ...

Anche Phil Spencer si complimenta con Sony Santa Monica per i voti ottenuti da God of War : Con le prossime esclusive PS4 in arrivo, i giocatori possono ritenersi più che soddisfatti. Prossimamente sull'ammiraglia di Sony arriveranno titoli del calibro di Detroit Become Human, Spider-Man di Insomniac e, tra pochissimo, arriverà l'atteso God of War.La nuova avventura di Kratos, ricca di novità a cominciare dal combat system, è stata protagonista della nostra approfondita recensione e, in rete, sono spuntati voti veramente ottimi.Per ...