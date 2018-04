Gli Usa vietano al colosso cinese Zte di esportare tecnologia sensibile

Il nuovo ban deGli Usa contro ZTE significa che forse non ci sarà un Axon 8 : Il futuro non si preannuncia affatto roseo per ZTE: il nuovo ban annunciato oggi dagli USA per la violazione di precedenti sanzioni da parte del produttore potrebbe significare che non ci sarà un Axon 8. ZTE non potrà utilizzare componenti di fornitori statunitensi (ad esempio Qualcomm) per i prossimi 7 anni, ma potrà ancora vendere i suoi smartphone negli USA. L'articolo Il nuovo ban degli USA contro ZTE significa che forse non ci sarà un ...

Siria - il raid deGli Usa non ha cambiato - quasi - nulla : Situazioni politica e militare invariate, restano le incognite sulla strategia turca, il destino dei curdi e l'effettiva capacità dei sistemi difensivi russi nella regione

Coppia Usa non svela il sesso del fiGlio/a di due anni : “SceGlierà da grande” : Coppia Usa non svela il sesso del figlio/a di due anni: “Sceglierà da grande” Kyl e Brent Myers seguono un metodo “gender creative”. Continua a leggere

Ginnastica - quando si torna in gara? Dopo il Trofeo di Jesolo attesa per la Serie A a Milano! E Gli Usa ai PacRim : il calendario e le date : Il Trofeo di Jesolo 2018 non ha deluso le aspettative, ancora una volta in laguna è andato in scena uno spettacolo di assoluto livello tecnico che ha sicuramente deliziato i tanti appassionati della Polvere di Magnesio. La Classicissima, giunta alla sua undicesima edizione, si conferma come uno degli eventi più importanti all’interno del panorama internazionale e ha già dato appuntamento al prossimo anno quando tra l’altro si ...

Napoli - sottomarino nucleare Usa nel Golfo. De Magistris scrive all'ammiraGlio : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato la scorsa settimana al contrammiraglio Arturo Faraone, comandante della Capitaneria di Porto di Napoli, una nota relativa alla presenza in rada, ...

USA - rimbalzano le vendite al dettaGlio a marzo : Teleborsa, - Aumentano le vendite al dettaglio degli Stati Uniti, che rimbalzano con decisione rispetto al mese precedente. Nel mese di marzo, si è registrato un incremento mensile dello 0,6% a 494,6 ...

Calcio - Donnarumma allo zio : “Scusa - volevo toGliere la mano…”. Il video che ha fatto infuriare i tifosi napoletani : Nella partita di domenica pomeriggio contro il Napoli, il portiere milanista Gianluigi Donnarumma ha parato un tiro sicuro di Milik al 92esimo, risultando decisivo per il risultato del match (finito 0 a 0). Dopo la partita, il giocatore rossonero ha girato un video per prendere in giro lo zio napoletano:”Scusa, volevo togliere la mano ma non ci sono riuscito”. Il filmato però, invece di rimanere in famiglia, è finito sul web, facendo ...

Siria - Trump risponde a Macron/ "Truppe Usa presto a casa" - chiesta maggiore responsabilità aGli alleati : Siria, dopo i bombardamenti di Usa-Francia-Gb contro Assad, emergono le prime crepe nell'alleanza tra Trump e Macron. Appello dei cristiani di Damasco Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:29:00 GMT)

Nove selfie da Philadelphia - cuore deGli USA : Nove selfie da Philadelphia, cuore degli USA Una città amata dai registi, animatissima e colta e con il primato del verde in America. Continua a leggere

Sottomarino nucleare Usa nel Golfo di Napoli - de Magistris scrive all'ammiraGlio : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato la scorsa settimana al contrammiraglio Arturo Faraone, comandante della Capitaneria di Porto di Napoli, una nota relativa alla presenza in rada,...

Philadelphia - voGliono usare il bagno di Starbucks : arrestati perché neri | Poi le scuse della società : Philadelphia, vogliono usare il bagno di Starbucks: arrestati perché neri | Poi le scuse della società La manette sono scattate perché i clienti, entrambi di colore, avevano tentato di usare il bagno senza prima aver ordinato nulla. Su twitter era partito l’hashtag #BoycottStarbucks Continua a leggere

Macron : "Ho convinto Gli Usa a restare" Trump : "Falso - ce ne andremo presto" : E' scontro Stati Uniti-Francia dopo il raid militare in Siria. Il presidente francese, Emmanuel Macron, rivendica la legittimità dell'intervento. Il numero uno dell'Elseo ha ribadito che "in Siria conduciamo una guerra contro i gruppi terroristi... Segui su affaritaliani.it