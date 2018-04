Nubifragio Firenze : 330.000 euro per sostituire Gli alberi : Un investimento di oltre 330mila euro per sostituire e rendere piu’ sicure le alberature stradali di lungarno Colombo e lungarno Moro, due zone di Firenze devastate dalla tromba d’aria del 1 agosto 2015. Il progetto, elaborato dai tecnici della direzione ambiente del Comune, e’ partito nelle scorse settimane (con i test per verificare la stabilita’ delle piante superstiti) e si concludera’ nel giro di tre anni. Nel ...

Gli alberi più belli e curiosi del mondo : ALBERO DI TULE - OAXACA " MESSICO " E' uno degli alberi monumentali più grandi del mondo, con un tronco dal diametro di oltre 11 metri. Si tratta di un esemplare particolarmente mastodontico di ...

Ambulanza contro Gli alberi : il paziente ferito riparte verso l'ospedale in elicottero : Grave incidente sulla circonvallazione di Pinerolo dove, all'altezza del Mulino di frazione Riva, intorno alle 13 un'Ambulanza della Croce Verde di Bricherasio è uscita improvvisamente di...

Gli alberi della fotografia : Da Ansel Adams a Agnes Warburg, da Tokihiro Sato a Simone Nieweg, una mostra dedicata a uno dei soggetti più apprezzati dai fotografi di tutto il mondo. Leggi

Foreste e biomasse - Gli alberi andrebbero piantati non certo sradicati : Il convegno biomasse ad uso energetico: aspetti ambientali, forestali, giuridici economici, sanitari – svoltosi a Rieti il 6 aprile – ha riscosso un indiscutibile successo con la partecipazione di oltre 300 persone, l’adesione di 107 associazioni e di centinaia di accademici ed esperti delle più svariate discipline. Il convegno è stato il perfetto epilogo dell’impegno posto in questi mesi per contrastare il Testo unico ...

Nascosto fra Gli alberi dopo gli spari sul ponte : All'inizio della ciclabile Muratori indossava i guanti, in uscita erano spariti. Ieri l'avvocato Genovesi è andato a trovarlo in carcere: 'Era sereno'

Non fu abuso d’ufficio - il sindaco di Milano prosciolto per Gli alberi di Expo 2015 : Non dovrà essere processato per aver affidato all’azienda Mantovani, direttamente e senza gara, nella veste di ad e commissario straordinario di Expo 2015, una parte della fornitura degli alberi da piantumare sulla «Piastra» dell’Esposizione Universale

Donna ferita a Guidonia : sono due Gli alberi caduti : sono due i pini crollati oggi in viale Roma a Guidonia. Una Donna di 41 anni, colpita durante la caduta degli alberi, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata dal 118 in elisoccorso al policlinico Umberto I di Roma in codice rosso. La 41enne, una badante che assisteva un ragazzo disabile, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, che hanno rimosso i rami. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (Adnkronos) L'articolo Donna ...

Maltempo Firenze : “Cadono Gli alberi? Al via con il piano taGli” : “Gli incidenti di questi giorni sono pesantemente condizionati da Maltempo, vento, pioggia incessante e ci dimostrano che siamo sulla strada giusta nel nostro piano drastico di tagli e sostituzioni di alberi”. Lo ha detto oggi in Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando i frequenti episodi di caduta di piante in città di queste settimane. “Nell’arco del mandato confermo l’obiettivo di ...

Emergenza neve - disagi sulle strade per la caduta deGli alberi : Lavoro a ritmi serrati per i Vigili del Fuoco in Alta Irpinia. Interventi numerosi a Bagnoli Irpino, poco prima del paese, sulla SP 368. In via Appia tra Volturara e Montemarano, diversi alberi caduti.

Fondazione UniVerde - Società Geografica Italiana e Campagna Amica celebrano la Festa deGli alberi al Liceo Cavour di Roma : “Celebrare la Festa degli Alberi significa ricordare alle nuove generazioni, e non solo, l’importanza della tutela dell’ambiente e della biodiversità, attraverso la valorizzazione e la difesa dei patriarchi vegetali, delle foreste e di tutto il patrimonio arboreo. Piantare giovani Alberi è un atto d’amore verso Madre Terra per ristabilire un contatto con la natura e favorire una vera elevazione culturale e delle coscienze. Oggi, in ...

“Gli ho fatto perdere 177 kg!”. Alberico Lemme circus show. A Domenica Live va in scena il trash che non perdona. Il farmacista porta i rinforzi - ma l’ira di Raffaello Tonon è funesta : “Hai rovinato le persone - faccio nomi…” : Era da un po’ di tempo che non lo vedevamo, a qualcuno non è affatto mancato, ma ai telespettatori che amano un certo tipo di tv, il ritorno di Alberico Lemme a Domenica Live ha fatto molto piacere. E lui non ha deluso le aspettative dei fan. Questa volta il farmacista più famoso dello stivale si è portato i rinforzi, presentandosi in studio un’intera famiglia che, complessivamente, in un anno, avrebbe perso 177 kg affidandosi al ...

Treviso : col parapendio tra Gli alberi a Borso del Grappa : Treviso, 16 mar. (AdnKronos) - Alle 13 circa il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un parapendio caduto tra gli alberi, appena decollato dalla zona dei Tappeti sul Monte Grappa. Una squadra ha raggiunto il luogo indicato lungo la strada per Campo Croce, a 685 metri di