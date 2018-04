Giudice | otto squalificati in Serie A

Guillermo Mariotto : età - (fidanzato?) - vita privata. Chi è : la moda - l’arrivo in televisione e il successo del Giudice-stilista di Ballando con le stelle : I fan di ”Ballando con le stelle” possono stare tranquilli: nella giuria ritroveranno anche Guillermo Mariotto, lo stilista venezuelano, da tempo naturalizzato italiano. Nato a Caracas nel 1966, la madre è venezuelana mentre il padre italiano, ma da moltissimi anni però vive a Roma. Mariotto si è laureato alla California College of Arts and Craft di San Francisco dove si era trasferito per imparare e conoscere meglio ...