Giù le mani dal diritto d’autore | da Tiziano Ferro a Ramazzotti | gli artisti contro Sky

Processo Stato - mafia a Palermo - domani i giudici in Camera di consiglio : Un Processo imponente e di grande suggestione: iniziato il 27 maggio 2013, oltre 200 le udienze celebrate, centinaia i testi ascoltati. I giudici domani entreranno in Camera di consiglio per la prima ...

'Ndrangheta in Germania - Procura tedesca rinvia a giudizio 11 italiani : Berlino - La Procura di Costanza ha chiesto il rinvio a giudizio per 11 persone di nazionalità o origine italiana per collegamenti con la 'Ndrangheta e con la mafia siciliana, nell'ambito di un'...

25 aprile - raggiunto l’accordo tra Anpi e Comunità ebraica di Roma : quest’anno la manifestazione sarà unitaria : Via le divisioni, largo all’inclusività. La sindaca di Roma Virginia Raggi, l’Anpi e la Comunità ebraica hanno annunciato che quest’anno la manifestazione del 25 aprile sarà “unitaria e inclusiva”. Su iniziativa del Campidoglio si è arrivati a un accordo tra l’Associazione nazionale dei partigiani d’Italia e la Comunità ebraica della Capitale, dopo i contrasti che l’anno scorso avevano portato ...

Siria - la Russia difende Assad : “I gas non c’erano - Giù le mani” : A 24 ore dall’attacco chimico di Bashar al-Assad a Douma, Israele colpisce in Siria e scatena l’ira di Mosca, che denuncia per la prima volta «la violazione della sovranità Siriana» da parte dello Stato ebraico. Vladimir Putin pensava di aver realizzato uno scudo impenetrabile e ora si vede vulnerabile di fronte a un eventuale, più massiccio, bomba...

Germania : surplus commercio Giù - 19 - 2 mld : ANSA, - ROMA, 9 APR - Scende più del previsto il surplus commerciale della Germania: a febbraio si è registrato un calo a 19,2 miliardi di euro dai 21,3 miliardi di gennaio. Lo comunica l'Ufficio ...

“Giù le mani!”. Verissimo - Simone Barbato inferocito. Ospite di Verissimo l’ex naufrago rivela tutta la verità su quello che è successo all’Isola dei Famosi e Stefano De Martino gli dà ragione. Silvia Toffanin particolarmente contrariata : La sua uscita dall’Isola dei Famosi è stata particolarmente infelice. Simone Barbato è passato alla storia come il concorrente più scorbutico della storia del reality. Dopo settimane di permanenza non è infatti riuscito a instaurare un buon rapporto con gli altri naufraghi e alla fine se ne è andato senza salutare nessuno, insomma il suo messaggio è stato chiaro e adamantino: “Con voi non voglio avere nulla a che fare”. Ovviamente la cosa ...

M5s - De Luca : “Fico in bus? Domani metto il giubbino - scambio look con Salvini e vado a lavoro in bicicletta” : “Siamo arrivati a un livello di demagogia e truffa mediatica che per me è francamente insopportabile. Ho un’età che mi rende intollerante rispetto alle prese in giro”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, commenta la iniziativa di molti leader di partito, che alla prima tornata di consultazioni sono andati al Quirinale senza auto blu. E aggiunge: “Mi ha procurato un un ...

CUSTONACI : PRESENTATA STAMANI LA CANDIDATURA A SINDACO DI GIUSEPPE MORFINO - IL SIMBOLO E I CANDIDATI CONSIGLIERI : Il tricolore quale SIMBOLO del rispetto dei valori istituzionali e delle Istituzioni, il rosso come l'energia in movimento. Sono gli elementi che fanno da sfondo al SIMBOLO "Condividi MORFINO SINDACO",...

Municipio XI - Garipoli : “Giù le mani dei giochi per i bambini” : “Il Sindaco Raggi e l’Assessore all’Ambiente di Roma Capitale provvedano immediatamente a fermare la rimozione delle attrezzature ludiche nelle aree verdi individuate nel Municipio XI”, così in una nota Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d’Italia e vice presidente Affari Generali del Municipio XI. “Assurdo constatare – ribadisce Garipoli – come il Dipartimento Tutela Ambientale abbia […]

Germania - Puigdemont scarcerato : non sarà estradato/ Festa in Catalogna - “La giustizia tedesca ha capito tutto : Germania, Carles Puigdemont libero su cauzione: no dei tedeschi all'estradizione per ribellione alla Spagna del leader della Catalogna. Il Belgio rilascia tre ministri: le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:02:00 GMT)

Municipio XI. Garipoli (FDI) : Giù le mani dai giochi per i bambini : “Il Sindaco Raggi e l’Assessore all’Ambiente di Roma Capitale provvedano immediatamente a fermare la rimozione delle attrezzature ludiche nelle aree verdi individuate nel Municipio XI”, così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Affari Generali Municipio XI “Assurdo constatare – ribadisce Garipoli – come il Dipartimento Tutela Ambientale abbia predisposto ...

Brasile - giudice : Lula domani in carcere : 23.36 Il giudice Sergio Moro ha ordinato a Lula da Silva di costituirsi alla polizia federale domani alle 17 locali (le 22 in Italia) per essere arrestato. Il mandato di arresto dell'ex presidente brasiliano è stato emesso dopo che il tribunale di Porto Alegre ha autorizzato il magistrato a procedere con l'esecuzione della condanna a 12 anni di carcere per corruzione.

MIGRANTE INCINTA TRASCINATA Giù DAL TRENO/ Mentone - video : “polizia Francia senza umanità” - ma è polemica : Mentone, MIGRANTE INCINTA e famiglia trascinati giù dal TRENO proveniente da Ventimiglia: video Francia, la polizia agisce come nel caso di Bardonecchia. Insulti e grida in stazione(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Veneto : Gruppo Zaia Presidente a Svp - Giù le mani da Cortina (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "In altre parole: il Veneto ha iniziato il suo percorso di autonomia con cui potrà garantire non solo ai tre Comuni dolomitici, ma a tutta la provincia di Belluno, alla montagna veneta come a tutti i veneti una nuova stagione. Il gap che ci divide da Trento e Bolzano dovr