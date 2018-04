Giovane confessa | ' Ho ucciso il mio coetaneo per la droga'

Blastingnews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ci troviamo a #Salerno, dove negli ultimi giorni è stato portato in caserma dai carabinieri il presunto #assassino di Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne di cui si erano perse le tracce nella notte tra il 6 ed il 7 aprile scorsi. Il corpo delPascuzzo è stato rinvenuto nella giornata di ieri, 14 aprile 2018, in una zona non troppo distante dal centro abitato di Buonabitacolo con ferite evidenti di arma da taglio le stesse ferite che hanno causato la morte del ragazzo. Ben sette ferite di arma da taglio all'altezza del petto e dell'addome, una serie di coltellate scagliate con furia ed ira da una mano che poteva essere considerata quasi amica. L'assassino di Antonio Pascuzzo è stato fermato dai militari appena qualche ora dopo il ritrovamento del cadavere VIDEO. L'identita' dell'omicida, undella vittima, non è stata ancora divulgata in maniera pubblica, ma ...