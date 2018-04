“Giordano ha deciso” Nilufar non ci crede | a Uomini e Donne la faccenda si complica La

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 aprile 2018) Come il ‘convitato di pietra’, assente in studio ma presente nei discorsi di tutti Giordano Mazzocchi è stato il grande protagonista dell’ultima puntata del trono classico. Dopo la puntata di settimana scorsa e il bacio traAddati e Nicolò Ferrari, il corteggiatore ha avuto una reazione molto forte e non ha voluto parlare con nessuno, soprattutto con la tronista che ha cercato di farlo ragionare. A quel punto la sua eliminazione sembrava essere definitiva, soprattutto dopo il rifiuto di un confronto. Ma, nelle ultime ore, è emerso un indizio che potrebbe cambiare le carte in tavola. Un amico intimo di Giordano ha pubblicato una loro foto in discoteca, in cui si abbracciano e sono molto felici. Ciò che ha destato dei sospetti è la didascalia sottostante, la quale afferma: “Il desiderio è ancora più forte quando è appeso a un filo… La scelta sarai tu… mi ...