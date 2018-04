Ginnastica | Trofeo di Jesolo 2018 | che Italia torna dalla laguna? La classe delle

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Finali di Specialità - risultati e classifiche. Italia con 4 medaglie - Malabuyo in luce : Per la cronaca di tutte le Finali, i podi e i risultati vi basterà cliccare sull'evento di vostro interesse. SENIORES: Volteggio Parallele asimmetriche Trave Corpo libero JUNIORES: Volteggio ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Finali di Specialità - risultati e classifiche. Italia con 4 medaglie - Malabuyo in luce : Oggi si sono disputate le Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. La Classicissima è giunta al termine con l’assegnazione di otto titoli. L’Italia ha vinto quattro medaglie: l’oro di Elisa Iorio alle parallele, l’argento di Asia D’Amato al volteggio, il bronzo di Elisa Iorio alla trave e il bronzo di Desiree Carofiglio al quadrato (unica medaglia tra le seniores). Per la cronaca di ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Elisa Iorio in trionfo - che doppietta d’oro alle parallele! Emma Malabuyo super al libero : Elisa Iorio ha un feeling davvero unico con le parallele asimmetriche del PalaArrex e per il secondo anno consecutivo vince la Finale di Specialità juniores sugli amati staggi! Domenica da urlo per la 15enne emiliana che, dopo il terzo posto alla trave, fa saltare il banco nel suo attrezzo prediletto mettendosi in luce con un esercizio di assoluto spessore tecnico e ben eseguito: 14.267 (5.9 il D Score), pari merito con la stellina russa Ksenia ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Asia D’Amato seconda al volteggio - Serber vince di un soffio. Malabuyo batte Smith alla trave : Asia D’Amato conquista la seconda medaglia per l’Italia alle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2018. La 15enne si è messa in mostra al volteggio mettendosi al collo un ottimo argento (14.133) appena alle spalle della francese Celine Serber (14.200) ma davanti alla russa Vladislava Urazova (14.017) che dopo i due ori tra trave e corpo libero si deve accontentare del bronzo. Asia D’Amato ha piazzato un superlativo doppio ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Urazova dominante al corpo libero - Iliankova batte Smith sugli staggi : Al Trofeo di Jesolo si stanno disputando le Finali di Specialità. Si assegnano otto titoli nel caldo pomeriggio del PalaArrex che chiude il weekend della Classicissima. Seconda rotazione con parallele seniores e corpo libero juniores. corpo libero (juniores) – Vladislava Urazova si sta confermando letteralmente imbattibile. La russa classe 2004, dopo aver trionfato nell’all-around e poco fa alla trave, si impone anche al quadrato con ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Elisa Iorio terza alla trave! Vladislava in trionfo - Liu Jinru doma il volteggio : Al Trofeo di Jesolo si stanno disputando le Finali di Specialità. Si assegnano otto titoli nel caldo pomeriggio del PalaArrex che chiude il weekend della Classicissima. Si incomincia con il volteggio seniores e la trave juniores. TRAVE (juniores) – La russa Vladislava Urazova ha confermato il pronostico della vigilia e si è imposta con un interessante 13.967 degno dei massimi livelli internazionali. Dopo aver trionfato ieri nel concorso ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Si chiude in bellezza - Italia a caccia di medaglie : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Si chiude in bellezza - Italia a caccia di medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, giornata dedicata alle Finali di Specialità. Oggi domenica 15 aprile si disputeranno gli atti conclusivi sugli attrezzi: le seniores e le juniores si cimenteranno in otto gare che assegneranno altrettanti titoli. L’Italia proverà a essere protagonista con le varie Lara Mori, Giada Grisetti, Martina Basile, Desiree Carofiglio ma soprattutto con le ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : le pagelle dell’Italia. La grinta di Mori e Basile - la caparbietà di Ferlito - il talento delle giovani : Ieri si sono disputate le gare a squadre del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. L’Italia ha vinto tra le juniores e ha chiuso al terzo posto con le seniores. Di seguito le pagelle delle azzurre che si sono messe maggiormente in vista. MARTINA Basile: 7. La migliore italiana nel giro completo. Commette sì degli sbilanciamenti alla trave, ma per il resto è molto concreta e si toglie una soddisfazione importante alla sua prima ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : oggi domenica 15 aprile - Finali di Specialità. Programma - orario d'inizio e tv : come seguire le gare : Per potere guardare le gare bisognerà pagare un ticket di 11.95 euro che vi permetterà di assistere a tutte le gare del weekend , comprese la Coppa del Mondo di ritmica a Pesaro e la Coppa del Mondo ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : oggi domenica 15 aprile - Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire le gare : oggi domenica 15 aprile si conclude il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. Dopo le gare a squadre di ieri, oggi pomeriggio ci sarà spazio per le Finali di Specialità: in palio quattro titoli seniores e altrettanti juniores, si preannuncia grande spettacolo. Le migliori 8 atlete su ogni attrezzo si sono qualificate agli atti conclusivi e si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie al PalaArrex. L’Italia avrà tante ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2017 – Tutte le qualificate alle Finali di Specialità : l’Italia strappa 14 pass - Melnikova e Malabuyo al top : Domani pomeriggio (dalle ore 14.30) si disputeranno le Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2018. Le gare odierne sono servite anche per definire le qualificate agli atti conclusivi su ogni singolo attrezzo, seniores e juniores separate. Accedono alla Finale le migliori 8 della classifica, sempre rispettando la regola dei passaporti. Naturalmente diversi nomi potranno cambiare in base alle scelte dei coach nella notte, come spesso ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Emma Malabuyo vince il Dragone - Russia la gara a squadre. Italia fallosa - Basile la migliore davanti a Mori - ritorna Ferlito : Spettacolo doveva essere e ovviamente la Classicissima non ha deluso le aspettative. Il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica ha incantato la folla accorsa al PalaArrex che ha potuto gustarsi lo show di alcune delle migliori interpreti mondiali della Polvere di Magnesio: la laguna ci restituisce una classifica di assoluto spessore ed esercizi comunque pregevoli anche se siamo soltanto all’inizio di una stagione asfissiante che ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara seniores in DIRETTA. Italia in difficoltà tra cadute ed errori : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara riservata alle seniores : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...