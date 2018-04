Ginnastica ritmica | Coppa del Mondo 2018 | l’Italia incanta Pesaro | un trionfo totale

Ginnastica ritmica - farfalle azzurre d'oro a Pesaro : Un risultato incredibile ottenuto dalle ginnaste allenate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell'accademia di Desio nella seconda coppa del mondo del circuito internazionale che proseguirà con le ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia in dominio a Pesaro - trionfo nelle Finali di Specialità! : L’Italia completa il weekend da sogno e domina completamente la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica che si è svolta all’Adriatic Arena di Pesaro. Le Farfalle, ieri trionfatrici del concorso generale, oggi hanno dominato anche le Finali di Specialità vincendo la medaglia d’oro in entrambi gli eventi: non c’è mai stata storia, le ragazze di Emanuela Maccarani sono state imprendibili per tutte le ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia trionfa a Pesaro - vittoria stupenda nell’all-around! Bielorussia e Russia si inchinano : L’Italia ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica! Le Farfalle hanno trionfato alla Adriatic Arena di Pesaro e hanno mandato il visibilio il pubblico accorso in massa per assistere all’ennesimo show delle ragazze di Emanuela Maccarani che conquistano la prima vittoria stagionale nel massimo circuito dopo le tre medaglie raccolte a Sòfia due settimane fa. Alessia Maurelli e ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Dina Averina trionfa a Pesaro - Milena Baldassarri nona - indietro Agiurgiuculese : Dina Averina ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Adriatic Arena di Pesaro è stato tutto estremamente facile per la Campionessa del Mondo (conquistò il titolo iridato lo scorso anno proprio in questo impianto) che si è imposta con un superlativo 75.100: dopo aver già dominato la prima giornata, la russa chiude i conti con un super 19.400 alle clavette e il 17.950 al nastro. Dina ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia da sballo a Pesaro - Farfalle davanti a tutte a metà gara! : L’Italia incanta l’Adriatic Pesaro e si mette subito in luce nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Di fronte al pubblico di casa, le Farfalle hanno confezionato un meraviglioso esercizio con i cinque cerchi e comandano la classifica generale a metà del concorso generale: le Campionesse del Mondo di specialità, capaci di conquistare il titolo iridato proprio in questo palazzetto lo scorso anno, sono ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Dina Averina domina a Pesaro - difficoltà per Alex Agiurgiuculese : All’Adriatic Arena di Pesaro è incominciata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Lunga giornata di venerdì dedicata alla prima metà del concorso generale individuale, le ragazze si sono cimentate con il cerchio e con la palla. Come da pronostico la russa Dina Averina ha letteralmente dominato: la Campionessa del Mondo è al comando con un complessivo 37.750, frutto del roboante 19.200 conquistato con il cerchio ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : spettacolo a Pesaro - l’Italia vuole tornare alla vittoria! : L’Adriatic Arena di Pesaro è pronta per ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica: i piccoli attrezzi torneranno a essere protagonisti in Italia a otto mesi di distanza dai Mondiali, la competizione marchigiana regalerà grande spettacolo nel weekend del 13-15 aprile. Il pubblico accoglierà a braccia aperte le Farfalle che proprio in questo impianto si sono laureate Campionesse del Mondo con i cinque cerchi ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Pesaro 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date del fine settimana : L'evento non sarà trasmesso in diretta tv, prevista la diretta streaming su volare.tv , web tv federale disponibile a pagamento, . VENERDI' 13 APRILE: 14.00-19.00 Concorso generale , individuale,...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Pesaro 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date del fine settimana : Nel weekend del 13-15 aprile si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Il massimo circuito internazionale farà tappa alla Adriatic Arena di Pesaro, l’appuntamento tradizionale nelle Marche giunto ormai all’undicesima edizione. Le grandi Campionesse dei piccoli attrezzi ci regaleranno grandi emozioni, l’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia sul podio nelle Finali di Specialità! Farfalle scatenate a Sofia : L'Italia chiude alla grande la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica che si è conclusa a Sòfia , Bulgaria, . Dopo il terzo posto nel concorso generale , le Farfalle conquistano un doppio podio nelle Finali di Specialità , prove non ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia sul podio nelle Finali di Specialità! Farfalle scatenate a Sofia : L’Italia chiude alla grande la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica che si è conclusa a Sòfia (Bulgaria). Dopo il terzo posto nel concorso generale, le Farfalle conquistano un doppio podio nelle Finali di Specialità (prove non olimpiche). Le ragazze di Emanuela Maccarani sono meravigliose terze con i cinque cerchi (19.650) alle spalle del Giappone (19.800) e dell’inarrivabile Bulgaria (punteggio record di ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia vola sul podio! Farfalle terze a Sofia - che rimonta con l’esercizio misto : Una grande Italia sale sul terzo gradino del podio a Sòfia (Bulgaria) dove si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle, quinte dopo la prima parte di gara a causa di una perdita di attrezzo nell’esercizio con i cinque cerchi (18.850 per le Campionesse del Mondo di specialità), sono riuscite a realizzare una sontuosa rimonta nel misto: 19.700 con le tre palle e due funi che vale un totale di ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 – Si parte da Baku - l’Italia vuole incantare con le Farfalle : Nel weekend di Pasqua si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Appuntamento a Sòfia (Bulgaria) per la prima grande prova internazionale riservata ai piccoli attrezzi. L’Italia vorrà essere grande protagonista con le Farfalle: la nostra squadra, reduce dal dominio nel Grand Prix di Thiais dove hanno sfondato i 20 punti in entrambi gli esercizi, proverà a replicarsi anche nel massimo contesto. Alessia ...

Ginnastica ritmica - Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri : l’Italia sogna - sarà l’anno della consacrazione? : Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri rappresentano indubbiamente il futuro della Ginnastica ritmica italiana. Le due azzurre hanno incantato nel 2018 mettendosi sempre in luce durante i Mondiali e le varie tappe di Coppa del Mondo, sono salite sul podio in alcune circostanze e ci hanno fatto sognare come non ci capitava da diverso tempo. L’universo dei piccoli attrezzi era sempre rimasto legato alla bellezza delle Farfalle, ora ...