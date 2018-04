Ginnastica | quando si torna in gara? Dopo il Trofeo di Jesolo attesa per la Serie A a

oasport

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ildi2018 non ha deluso le aspettative, ancora una volta in laguna è andato in scena uno spettacolo di assoluto livello tecnico che ha sicuramente deliziato i tanti appassionati della Polvere di Magnesio. La Classicissima, giunta alla sua undicesima edizione, si conferma come uno degli eventi più importanti all’interno del panorama internazionale e ha già dato appuntamento al prossimo annotra l’altro si festeggeranno i 150 anni della Federazione Italiana. Ora tutti gli appassionati si stanno chiedendosi tornerà in pedana per gareggiare nuovamente. Fortunatamente la pausa sarà davvero minima: sabato 5 maggio, infatti, è in programma la seconda tappa dellaA al Mediolanum Forum di Milano. Nel palazzetto del capoluogo meneghino, con oltre 12000 posti a disposizione, si preannuncia un bello spettacolo. A livello internazionale, invece, ...