Gigio Donnarumma si scusa con i napoletani per la parata su Milik Poi li sbeffeggia

(Di lunedì 16 aprile 2018) Unache potrebbe costare lo scudetto al Napoli. Gigi, al minuto 92 di Milan-Napoli, si supera sue toglie la gioia ai tifosi partenopei. Proprio lui, originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.Sarebbe bastata laa far arrabbiare i tifosi del Napoli ma sta sollevando un vespaio un video pubblicato su Instagram, in cui il portiere della Nazionale in dialetto chiedeallo zio: "Non l'ho fatto apposta, volevo togliere la mano, ma non ci sono riuscito". Per poi urlare "vafamm...", un'espressione volgare che in dialetto si usa in più circostanze: per mandare a quel paese qualcuno o, come in questo caso, con un'accezione liberatoria, per esultare appunto.I tifosi del Napoli non hanno preso bene la reazione di gioia die stanno inondando i suoi profili social di insulti. "Traditore" è la parola che ricorre ...