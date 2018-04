Germania | scontro tra due ultraleggeri durante atterraggio | 2 morti

Germania - scontro ultraleggeri : 2 morti : 23.29 Almeno due persone sono morte nello schianto tra 2 ultraleggeri avvenuto a Schwaebisch Hall in Germania. Per la tv pubblica Swr -che cita la polizia- non è chiaro se ci siano altre vittime. I due velivoli coinvolti nell' incidente, per cause ancora da accertare, sono un ultraleggero e un biplano. Da quanto si è appreso, entrambi erano nelle vicinanze del Wuerth Airport in procinto di atterrare quando è avvenuto lo schianto.

Germania : scontro tra 2 biplani - 2 morti : BERLINO, 15 APR - Almeno due persone sono morte nello schianto tra due ultraleggeri avvenuto nel pomeriggio nella città tedesca di Schwaebisch Hall. Nel citare la polizia, la tv pubblica Swr riferisce ...

Germania : scontro tra 2 biplani - 2 morti : ANSA, - BERLINO, 15 APR - Almeno due persone sono morte nello schianto tra due ultraleggeri avvenuto nel pomeriggio nella città tedesca di Schwaebisch Hall. Nel citare la polizia, la tv pubblica Swr ...

Germania : scontro tra due ultraleggeri - due morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : che scontro tra Spagna e Germania! Croazia ed USA con i favori del pronostico : Non solo Italia-Francia: il programma dei quarti di finale di Coppa Davis offre molti spunti interessanti nelle altre gare in programma. Andiamo a scoprire chi si affronterà a partire da domani nelle restanti tre sfide, ovvero Spagna-Germania, Croazia-Kazakistan ed USA-Belgio. Sicuramente il confronto più interessante è il primo: Spagna-Germania è anche un classico di Coppa Davis, e nei 16 confronti precedenti per 10 volte hanno passato il turno ...

Germania : scontro tra due treni della metro di Duisburg - oltre 30 feriti : Berlino - È salito a 35 persone il bilancio dei feriti nell'incidente tra due treni della metropolitana a Duisburg , all'altezza della stazione di 'Auf dem Damm', nel quartiere a nord della città, ...

Germania. Scontro bus-camion - 20 feriti : 8.12 Oltre 20 i feriti in Baviera per un incidente che ha coinvolto un pullman e un camion sull'autostrada A3, nei pressi della cittadina di Waldaschaff. All'alba il bus avrebbe urtato il camion. L'autista del pullman e il suo sostituto sono rimasti gravemente feriti, mentre i 20 passeggeri a bordo del mezzo sono rimasti feriti in modo lieve Sul posto è intervenuta anche un'eliambulanza. Una corsia dell'A3 è stata chiusa al traffico.

Berlino - ministro Seehofer : ‘L’Islam non appartiene alla Germania. Paese forgiato dal cristianesimo’. Scontro con Merkel : A due giorni dal varo del suo quarto governo, Angela Merkel è protagonista di un botta e risposta tra il neo ministro dell’Interno Horst Seehofer. “L’Islam non appartiene alla Germania. La Germania è stata forgiata dal cristianesimo“, ha dichiarato Seehofer in un’intervista al tabloid Bild. “Dal cristianesimo ha tratto le sue domeniche libere e le sue festività religiose o i riti come Pasqua, Pentecoste o ...