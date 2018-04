Germania | archeologo dilettante e 13enne scoprono il tesoro del re danese Aroldo “Dente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) Altro che Indiana Jones. Una scoperta tanto casuale, quanto importante dal punto di vista scientifico è quella realizzata dall’René Schoen e da un suo studente, ilLuca Malaschnitschenko. I due, lo scorso gennaio, armati di metal detector erano alla ricerca di ‘tesori’sull’isola di Rugen, nel nord della, quando si imbatterono in quello che inizialmente apparve loro come un pezzo di alluminio senza alcun valore. In realtà, ad un esame più accurato, l’’alluminio’ si rivelò essere un pezzo d’argento. Da lì, come riportano i media tedeschi, ne è nata un’operazione ufficiale da parte delle autorità archeologiche tedesche, che ha preso il via lo scorso fine settimana. Gli scavi, su un’area di 400 metri quadrati, hanno portato alla luce unche si ritiene legato al reI, meglio noto come ‘Dente ...