Germania | 13enne ritrova tesoro dei vichinghi Ultime notizie | forse apparteneva a re

Germania - archeologo dilettante e 13enne scoprono il tesoro del re danese Aroldo “Dente azzurro” : Altro che Indiana Jones. Una scoperta tanto casuale, quanto importante dal punto di vista scientifico è quella realizzata dall’ archeologo dilettante René Schoen e da un suo studente, il 13enne Luca Malaschnitschenko. I due, lo scorso gennaio, armati di metal detector erano alla ricerca di ‘tesori’sull’isola di Rugen, nel nord della Germania , quando si imbatterono in quello che inizialmente apparve loro come un pezzo di ...

Germania - 13enne scomparsa : era segregata in un appartamento dai genitori : Germania, 13enne scomparsa: era segregata in un appartamento dai genitori La madre e il compagno, un pluripregiudicato, sono in custodia cautelare accusati di abusi, violenza sessuale, sottrazione di minore e sequestro di persona Continua a leggere