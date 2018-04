GEO-FINANZA Italia | i danni nascosti nella guerra dei dazi

GEO-FINANZA/ Un nuovo guaio per l'Italia targato Ue : L’Unione europea non ha forse capito bene quali siano gli obiettivi di Trump. La risposta che sta dando alle mosse Usa rischia di danneggiare molto l’Italia. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 06:02:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ La scommessa dei mercati su Mattarella, di C. PelandaFCA/ L'ipotesi divorzio tra Fiat, Jeep, Alfa Romeo, di F. Oppedisano