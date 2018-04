Gentiloni : 'Serve contesto geopolitico stabile e senza dazi' : "Abbiamo bisogno di un contesto internazionale in cui l'economia si possa sviluppare senza incognite geopolitiche nel commercio, in cui gli scambi proseguano senza dazi e chiusure ma con la tutela dei ...

Gentiloni - serve contesto stabile - no dazi : ANSA, - VERONA, 16 APR - "Abbiamo bisogno di un contesto internazionale in cui l'economia si possa sviluppare senza incognite geopolitiche nel commercio, in cui gli scambi proseguano senza dazi, chiusure, tariffe, ma con la tutela dei prodotti originali, assolutamente necessaria". ...

Gentiloni : transizione - serve raccordo Ue : 15.26 Vertice europeo per il premier Gentiloni. "Proprio in queste settimane di transizione è importante un raccordo con la Commissione europea. E' il motivo per cui vado da Juncker", afferma. Sulla questione dei dazi, Gentiloni si dice convinto "che si possa discutere con i nostri alleati americani,evitando barriere. Ci auguriamo che l'Europa sia esentata da quanto preannunciato da Trump". Si augura "passi avanti" sulla web tax e sulla Brexit ...

Gentiloni - serve serietà e coraggio : ANSA, - ROMA, 15 MAR - "serve serietà e coraggio, perchè senza di essi non si dà un futuro ad un Paese verso il quale dobbiamo avere il massimo della fiducia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Alessandra Ghisleri : 'Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renzi' : ' Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renz i'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, analizza il duo Renzi-Gentiloni: ' Funziona l'insieme. Gentiloni piace ...

Veltroni con Gentiloni : 'Senza maggioranza - serve legge elettorale e ritorno al voto' : 'Gli italiani vogliono che lo loro sicurezza sia seguita da Marco Minniti o da Salvini? E l'economia da Padoan o da Di Battista? Io sono fiducioso su quello che faranno i nostri concittadini, ma ...

EMA - ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO?/ Ultime notizie - Maroni : “Gentiloni è d'accordo - ma serve coraggio” : Ema, ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO? Le Ultime notizie: Maroni rivela che “Gentiloni è d'accordo, ma serve coraggio”. Milano accusa Amsterdam: costo affitto sede aumentato del 34%(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:01:00 GMT)