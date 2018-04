Gentiloni torna in scena per le Regionali in Friuli | Imbarazzante legare il voto

Salvini : gli italiani non ci hanno votato per far tornare Renzi e Gentiloni : Il segretario federale della Lega chiude a governi con il Pd. Vertice a Palazzo Grazioli tra Berlusconi, Meloni e Salvini nella serata di martedì

Gentiloni conquista la platea Pd ed incassa il sostegno di Veltroni : 'senza vincitori si torna al voto' : 'Berlusconi è l'avversario da battere e se il 4 marzo non vince nessuno si torni a votare dopo aver cambiato la legge elettorale' ha detto Veltroni - "Berlusconi è l'avversario da battere e se il 4 ...

Elezioni - Veltroni : “Senza maggioranza - tornare alle urne”. Gentiloni : “Non sono possibili voti a dispetto in libera uscita” : L’uno dice che se “dopo il voto non c’è maggioranza chiara, serve fare una legge elettorale e tornare alle urne” e si rivolge agli elettori di sinistra: “Non disperdetevi in un momento così difficile e così pericoloso”. L’altro rivendica i risultati che ritiene di aver raggiunto al governo, ma avverte che bisogna controllare il disagio e non lasciarlo proliferare. Walter Veltroni e Paolo Gentiloni ...

Napolitano : Gentiloni per stabilità; Rinnovo contratto enti locali; Bindi : Tornano vecchi fantasmi fascismo - : 'Paolo Gentiloni e' punto essenziale di riferimento per la stabilita' politica in Italia non solo nel breve periodo'. Dopo Romano Prodi, l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano elogia 'l'attitudine al dialogo' del premier, sempre piu' punto di riferimento ...

Gentiloni : guai a restare fermi o tornare indietro : Roma, 18 feb. , askanews, 'La credibilità dei governi a guida Pd e delle forze europeiste e riformiste continuerà ad essere indispensabile per il futuro dell'Italia. guai a tornare indietro. E guai a ...