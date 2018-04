Filiera vino - Gentiloni : «Non sprecare lavoro fatto» : «Questa Italia ha bisogno di non sprecare il lavoro che è stato fatto e di proseguire in un cammino che ci renda forti e competitivi nel mondo». Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo ad un convegno promosso dall'Unione Italiana

Gentiloni a Vinitaly : Italia vincente - non sprecare lavoro fatto : Verona, 16 apr. , askanews, 'In vino veritas. Se c'è una veritas è che questa realtà , il vino Italiano ndr, ha bisogno di un contesto in cui il lavoro fatto in questi anni non venga disperso. Abbiamo ...

Gentiloni : "L'Italia non ha partecipato ad attacco in Siria - dato solo supporto logistico" : Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio uscente, ha parlato in conferenza stampa dell’attacco missilistico in Siria: "L’Italia non ha partecipato, abbiamo dato solo supporto logistico agli alleati". L'azione di questa notte, ha aggiunto il premier, è stata una risposta "motivata all'uso di armi chimiche". Nei giorni scorsi, davanti ad un paventato attacco nei confronti di Assad, Gentiloni aveva già preannunciato che l’Italia non avrebbe ...

Siria - Gentiloni : attacco non partito da basi Italia. No a escalation - : Per il premier l'azione militare di Usa, Gran Bretagna e Francia è una risposta "motivata all'uso di armi chimiche". Alleanza con Washington rimane "molto forte". Informativa urgente in Senato il 17 ...

Siria - Gentiloni : armi chimiche atroci - non rassegnamoci : Roma, , askanews, - "L'azione di questa notte è stata una risposta motivata all'uso di armi chimiche a Douma e purtroppo non è la prima volta che si utilizzano armi chimiche da parte del regime ...

Guerra Siria - Paolo Gentiloni : "Attacco non partito da basi italiane" : "Con gli Stati Uniti la nostra alleanza è molto forte e particolare" ma "in questo caso abbiamo insistito e chiarito che il supporto logistico che noi forniamo tradizionalmente agli alleati e agli Usa non poteva tradursi nel fatto che dal territorio italiano partissero azioni mirate a colpire la Siria". Lo dichiara il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sulla Siria. Quindi il premier italiano ha ribadito che le basi italiane di ...

Crisi in Siria - Gentiloni : “Italia non partecipa ad azioni militari” : La questione Siriana ha posto in modo più pressante il problema di trovare presto un esecutivo. Dagli Stati Uniti fanno sapere che non è stata presa ancora una decisione definitiva in merito a un possibile attacco. Ma l'Italia dice no ad un intervento militare.Continua a leggere