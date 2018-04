Gentiloni a Vinitaly | Italia vincente | non sprecare lavoro fatto

askanews

: Vinitaly, Gentiloni visita 'Spazio Abruzzo' - - Agenparl : Vinitaly, Gentiloni visita 'Spazio Abruzzo' - - TgrRai : RT @TgrVeneto: Nel telegiornale delle 14 @TgrVeneto. Il giorno di Gentiloni al Vinitaly. A Venezia l'ennesimo episodio di inciviltà. A Pado… - Agricolae1 : @VinitalyTasting @pressVRfiere @PaoloGentiloni LAVOREREMO SU COMITATO VINI, OCM E TESTO UNICO - Agricolae -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Verona, 16 apr. , askanews, 'In vino veritas. Se c'è una veritas è che questa realtà , il vinono ndr, ha bisogno di un contesto in cui ilin questi anni non venga disperso. Abbiamo ...