#Siria secondo #Gb negato accesso a #Duma a ispettori #Opac . Mosca replica: ritardo dovuto alle conseguenze attacc… - TgLa7 : #Siria secondo #Gb negato accesso a #Duma a ispettori #Opac . Mosca replica: ritardo dovuto alle conseguenze attacc…

Secondo quanto denuncia la delegazione britannica all', aglidell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche non è stato ancora consentito di entrare a, in Siria, dove è in programma la missione di indagine sul presunto attacco chimico dei giorni scorsi. Il ritardo, sostiene il viceministro degli Esteri di Mosca, citato dalla Tass, "è dovuto agli effetti dell'attacco condotto dagli Usa e dai loro alleati".(Di lunedì 16 aprile 2018)