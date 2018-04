Gasdotto Tap | avanti tutta con l’inchiesta | il gip boccia resistenze di multinazionale e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018)nell’inchiesta sulTap: la superperizia si farà. E servirà ad accertare se il metanodotto progettato per portare il gas azero in Italia, via Salento, debba essere considerato come opera unica rispetto alla condotta Snam di 55 chilometri tra Melendugno (Le) e Brindisi. Se sì, si dovrà stabilire se bisognerà ottenere una nuova Valutazione di impatto ambientale e se va applicata la normativa Seveso sul rischio di incidenti rilevanti. Non una cosa da niente: significherebbe rimettere in discussione tutto, nonostante i lavori che vannotra le proteste del territorio. In mattinata, il gip del Tribunale di Lecce Cinzia Vergine ha sciolto la riserva sull’incidente probatorio. Richiesto dal pm Valeria Farina Valori e ammesso il 5 marzo scorso, era stato messo in discussione dall’Avvocatura dello Stato e dai legali della. Le loro eccezioni, ...