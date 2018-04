Galaxy S9 Samsung Quanto costa cambiare schermo rotto

Riapparizione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ecco l’aggiornamento XXS2DRC3 : Riapparizione attesissima dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone, che a distanza di un mese e mezzo riprendono il proprio percorso di aggiornamento, accogliendo quello con la patch di marzo (XXS2DRC3), che fa da eco alla precedente serie XXU2DRB6, di cui vi avevamo parlato lo scorso 5 marzo. La release ha bussato alla porte di entrambi i dispositivi, sia quello che con schermo flat che il modello con le curvature laterali, in tempi ...

Nokia 1 riceve le patch di sicurezza di aprile - il Samsung Galaxy A3 (2016) quelle di marzo : HMD Global continua a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per i vari smartphone della gamma Nokia e nelle scorse ore a ricevere un update è stato il Nokia 1 L'articolo Nokia 1 riceve le patch di sicurezza di aprile, il Samsung Galaxy A3 (2016) quelle di marzo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4 (con batteria da 1.500 mAh) e Galaxy J6 visitano la FCC : Gli smartphone economici Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6 hanno superato i controllo presso la FCC e dovrebbero arrivare presto sul mercato, con una batteria decisamente sottotono. L'articolo Samsung Galaxy J4 (con batteria da 1.500 mAh) e Galaxy J6 visitano la FCC proviene da TuttoAndroid.

Dopo il Samsung Galaxy S9 ammiraglie con notch come iPhone X? Foto brevetto della discordia : Possibile che Dopo il Samsung Galaxy S9 il produttore asiatico abbia in serbo uno smartphone in stile iPhone X con notch centrale nella parte alta del display? Non di certo previsto per il futuro Note 9 ma magari per il presunto S10 o per altro dispositivo di punta? Nessuna ipotesi campata in aria ma l'azienda ha di fatto registrato un brevetto che mostra proprio un esemplare così progettato. come comunica per primo il sito Mobielkopen.net, ...

Galaxy S9 Samsung Quanto costa cambiare schermo : Si è rotto lo schermo del Galaxy S9 e dovete cambiarlo ma non sapete Quanto costa ? Sostituire il display rotto del telefono Samsung Galaxy S9 quale è il prezzo della riparazione.

Scaricare sfondi Samsung Galaxy J7 Duo : Scaricare gli sfondi presenti sul telefono Android Samsung Galaxy J7 Duo. Il Galaxy J7 Duo è l'ultimo nato in casa Samsung che sarà presentato al pubblico a breve e dalle caratteristiche veramente interessanti.

Play Off Promozione Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Quarti di finale : quattro successi interni in Gara-1 : La cronaca. Primo set " Sul 4-4 la Delta Informatica Trentino compie il primo strappo e sale a 5-10 sfruttando al meglio il servizio di Gaia Moretto. Dopo il primo time-out di coach Secchi è un muro ...

Recensione Samsung Galaxy S9+ : Minestra Riscaldata - Ma Comunque Buona : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Samsung Galaxy S9+. Abbiamo provato il nuovo smartphone Samsung Galaxy S9+: ecco la nostra Recensione completa Finalmente siamo pronti per proporvi la Recensione di Samsung Galaxy S9+, attualmente uno dei migliori smartphone Android in commercio assieme a Huawei P20 Pro. Costa caro, carissimo, ma per fortuna online si trova […]

Samsung Galaxy Note9 Crown : improbabile batteria da 4000 mAh (rumors) : Samsung Galaxy Note9, nome in codice Crown (corona), batteria da 4000 mAh e il classico elemento distintivo, la S Pen. Sarà davvero questo il prossimo phablet dell’azienda sudcoreana? Leak e rumor affermano di si, ma la realtà potrebbe mostrare qualcosa di diverso. Si sprecano i rumors sulle specifiche tecniche dei dispositivi Samsung, soprattutto quando si tratta di modelli tanto famosi come la serie Note, da sempre considerata la vera ...

Il nome in codice del Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere Crown : Un tweet del solito evleaks ci ha svelato quello che dovrebbe essere il nome in codice del Samsung Galaxy Note 9 (SM-N960U): Crown, in italiano Corona L'articolo Il nome in codice del Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere Crown proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza : L'aggiornamento di sicurezza relativo ad aprile è sbarcato su Huawei Mate 10 Lite e sui Samsung Galaxy A5 (2017), Galaxy S7 e Galaxy S7 edge statunitensi L'articolo Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svettano per Consumer Reports - ma il problema batteria della variante Exynos rimane : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus tornano a far parlare di sé conquistando la vetta della classifica di Consumer Reports, nel frattempo rimane irrisolto il problema legato alla batteria della variante Exynos del flagship Galaxy S9: secondo Samsung non c'è alcun problema. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svettano per Consumer Reports, ma il problema batteria della variante Exynos rimane proviene da TuttoAndroid.

Strepitoso Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge già la prossima settimana? Avvistamento ERD4 : L'attesa per Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge è davvero agli sgoccioli? L'aggiornamento Android 8.0 potrebbe addirittura arrivare nei prossimi giorni in Europa (e si spera anche in Italia), dunque la settimana prossima: questa è l'analisi portata avanti dal sito più che autorevole TheAndroidsoul che fonda la sua ipotesi sugli avvistamenti dei due pacchetti sviluppati per il major update. Procediamo nell'esaminare tutti gli indizi ...

Samsung Galaxy S9 - recensione : Anche se non è la compagnia che ha avviato questa tendenza (alcuni danno il merito a Xiaomi con il suo incredibile Mi Mix), Samsung è senza dubbio il produttore che ha reso popolare il concetto di smartphone dal grande schermo. La campagna promozionale del Galaxy S8 dello scorso anno ha chiesto ai consumatori di 'unboxare' i loro dispositivi, lanciando via quegli ingombranti display per abbracciare la meraviglia dello schermo dall'aspect ratio ...