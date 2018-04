Fuorisalone | 6 cose da vedere della Design Week di Milano

gqitalia

: 10 cose #Fuorisalone da fare assolutamente durante la fiera - Agenzia_Italia : 10 cose #Fuorisalone da fare assolutamente durante la fiera - colorivivaci : Le dieci migliori cose da fare per il 'Fuorisalone' - thepyramidcafe : Fuorisalone 2018, le 10 cose da non perdere -

(Di lunedì 16 aprile 2018)si prepara ad affrontare la settimana più vivace, artistica, caotica e variopinta dell’anno. Dal 17 al 22 aprile si celebra infatti l’edizione 2018, con il meglio dell’arredamento internazionale esposto alla Fiera di Rho per il Salone del Mobile e la città invasa dagli eventi del. Presentazioni dei nuovi prodotti, cocktail party, opere di creatività e installazioni varie ed eventuali: sono oltre 1200 gli appuntamenti in calendario, durante i quali il mondo delincontrerà quellomoda, del lusso, dell’enogastronomia etecnologia. Per prepararci, dunque, a questi giorni ad altissima intensità abbiamo deciso di selezionare qualche evento da non perdere: 6 esposizioni per altrettanti giorni di, per scoprire il meglio dell’offerta meneghina. Typecasting by Vitra La Pelota, via Palermo ...