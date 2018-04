Freccia Vallone 2018 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti

Freccia Vallone 2018 : data - percorso - altimetria e diretta tv Video : Nel weekend si correra' la prima corsa di #Ciclismo del trittico delle Ardenne. In programma ci sara' l’Amstel Gold Race [Video], dopodiché verranno disputate altre due gare nell’arco di pochissimi giorni. In data mercoledì 18 aprile 2018 sara' di scena la Freccia Vallone. L’82ª edizione di questa corsa, che viene disputata in Belgio, si articolera' sul classico percorso, che culminera' in cima al Mur de Huy. Negli ultimi 4 anni si è imposto ...