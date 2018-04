Franco Battiato morto tra bufala e preoccupazione su ANSA e Wikipedia | cosa succede?

optimaitalia

: #FrancoBattiato morto tra bufala e preoccupazione su ANSA e Wikipedia: cosa succede? - OptiMagazine : #FrancoBattiato morto tra bufala e preoccupazione su ANSA e Wikipedia: cosa succede? - TeleClubItalia : DALL'ITALIA | SOCIAL In molti la stanno condividendo. La verità è un'altra #francobattiato #morto #teleclubitalia - ginosorbillo : Un altro grande che se ne va.. ?? -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Oggi 16 aprile, nel cuore della mattinata, ha preso piede in Rete la sconvolgente notizia che ci ha parlato di, con il solito dilemma per tantissimi utenti divisi tra laed il terrore che una news del genere potesse essere vera. Da qui l'immediata ricerca su, nel tentativo di capire se ci fosse un fondo di verità per news che solitamente fanno il giro del web in pochissimi secondi. Ecco perché abbiamo ritenuto doveroso un chiarimento per tutti.Non giriamoci troppo attorno, perché quella diè a tutti gli effetti una. Sempre più spesso fonti sconosciute stanno alimentando fake news su personaggi famosi, probabilmente con l'intento di prendere in giro i propri fan o, in caso di gestione di un sito, per avere un breve momento di popolarità. In realtà non è vero nulla in questo frangente, in quanto nessun organo ...