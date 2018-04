«Franco Battiato morto d' infarto» | ma è una bufala | vecchia di due anni

«Morto Franco Battiato stroncato da un infarto» : ma è una bufala - vecchia di due anni - : Una triste faccenda che, lo speriamo vivamente, gli allungherà la vita : il cantautore Franco Battiato è stato vittima di una fake news, che lo voleva morto, stroncato da un infarto. La bufala risale ...

Franco Battiato è morto - ma si tratta di una bufala : Un infarto si porta via Franco Battiato? Niente di più lontano dalla realtà. Il cantautore è vivo e vegeto, e la notizia della sua morte è una delle tante bufale che puntualmente il web sputa fuori riguardo personaggi del mondo dello spettacolo. Questa, in particolare, proviene dal portale corrieredelpiemonte.altervista.org e riferisce come l’artista si sarebbe sentito male a Roma, dove si sarebbe trovato per lavoro, colto da un dolore al ...

Franco Battiato morto tra bufala e preoccupazione su ANSA e Wikipedia : cosa succede? : Oggi 16 aprile, nel cuore della mattinata, ha preso piede in Rete la sconvolgente notizia che ci ha parlato di Franco Battiato morto, con il solito dilemma per tantissimi utenti divisi tra la bufala ed il terrore che una news del genere potesse essere vera. Da qui l'immediata ricerca su ANSA e Wikipedia, nel tentativo di capire se ci fosse un fondo di verità per news che solitamente fanno il giro del web in pochissimi secondi. Ecco perché ...

"Battiato fa qualunque cosa, tutto quanto: arrangiamento, tutto! Raramente, in qualche brano, qualcuno ha contribuito leggermente all'arrangiamento, ma lui scrive tutto", afferma il compositore Paolo Buonvino nel volume La Bottega dei Falsautori.

Buon compleanno a Franco Battiato : ecco le sue più belle canzoni : Buon compleanno a Franco Battiato Compirà 73 anni il 23 marzo Franco Battiato, uno dei cantanti più eclettici e particolari del panorama musicale italiano: la sua carriera inizia negli anni '60, con ...