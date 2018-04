Franco Battiato è morto | ma si tratta di una bufala

tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 aprile 2018) Un infarto si porta via? Niente di più lontano dalla realtà. Il cantautore è vivo e vegeto, e la notizia della sua morte è una delle tante bufale che puntualmente il web sputa fuori riguardo personaggi del mondo dello spettacolo. Questa, in particolare, proviene dal portale corrieredelpiemonte.altervista.org e riferisce come l’artista si sarebbe sentito male a Roma, dove si sarebbe trovato per lavoro, colto da un dolore al petto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Roma, pernon ci sarebbe stato nulla da fare. Che si tratti di una fake news è chiaro anche dalla data di pubblicazione della notizia: settembre 2o16. Quel che è vero, invece, è che nel novembre 2017 il cantautore ha avuto un incidente casalingo: caduto nella sua casa di Milo (Catania) si è fratturato femore e bacino costringendolo ad annullare alcuni concerti. Prima di ...