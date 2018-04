Francia | scioperi iniziano ad avere un impatto negativo sull' economia

Francia - di nuovo scioperi dei treni contro la riforma Macron : Quarto giorno di protesta contro la riforma delle ferrovie, in Francia. treni a singhiozzo mentre il testo della riforma approda in Assemblea Nazionale

Francia - scioperi per la riforma dei treni. Come in Italia - le Ferrovie dello Stato pesano sul governo : La raffica di scioperi proclamati in questi giorni – da ben sette sindacati – contro la riforma delle Ferrovie francesi solleva più di un motivo di riflessione. La patria della macchina pubblica perfetta (quasi) sente la necessità di fare un maxi-tagliando (la riforma Macron) ad uno dei gangli più significativi – per spesa pubblica ma anche per qualità dei servizi – dell’apparato statale d’oltralpe, la Società nazionale ...