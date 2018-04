Francesca Michielin | un’estate in viaggio con eventi e festival musicali

Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin - 14 nuovi concerti da Roma a Treviso : tutte le date e i biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée primaverile, Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin per 2640. La cantante di Bassano del Grappa ha concluso domenica 15 aprile a Firenze il tour primaverile, ed ora è pronta per la nuova avventura live in programma per l'estate. Francesca Michielin ha Annunciato 14 nuovi concerti da nord a sud Italia per la seconda parte del 2640 tour, che tra marzo ed aprile ha registrato diversi sold out nei ...

Francesca Michielin sbarca a Napoli : Lo spettacolo unisce il mondo del live electronics a quello pop/rock, per una scaletta ricchissima di oltre 20 brani tutti suonati live, senza l'utilizzo di sequenze e riprodotti in una chiave di ...

Video di Francesca Michielin e Tommaso Paradiso a Roma - il duetto in E Se C’Era durante il 2640 Tour : Francesca Michielin e Tommaso Paradiso a Roma insieme per un duetto esclusivo: la cantante di Bassano Del Grappa è stata raggiunta sul palco del Teatro Quirinetta dal frontman dei TheGiornalisti. In pieno Tour a supporto del suo ultimo disco 2640, Francesca Michielin ha fatto tappa giovedì 12 e venerdì 13 aprile al Quirinetta di Roma, per una doppia data sold out. Tommaso Paradiso ha raggiunto la cantante vincitrice della quinta edizione di X ...

'Se non sto volando - cosa cazzo sto facendo?' : Francesca Michielin in concerto a Roma - la recensione : "Viviamo in un mondo molto aggressivo. Sembra che essere teneri sia da sfigati, invece io credo che sia un grande atto di coraggio. Quindi adesso abbracciatevi", sussurra al microfono prima di ...

Francesca Michielin : 'Io cucciola? Attenti che mordo' : Non lasciatevi ingannare da quell'aria timida: Francesca Michielin, 23 anni e tre album all'attivo, detesta essere scambiata per una 'ragazzina cucciolotta' e con il suo ultimo disco 2640 , come l'...

Francesca Michielin : 'Io cucciola? Attenti che io mordo' : Non lasciatevi ingannare da quell'aria timida: Francesca Michielin, 23 anni e tre album all'attivo, detesta essere scambiata per una 'ragazzina cucciolotta' e con il suo ultimo disco 2640 , come l'...

7 8 aprile - Francesca Michielin : IO NON ABITO AL MARE a Maglie - Lecce - e Bari : Inizio Spettacoli Ore : 21.00 Apertura Porte Ore : 19.30 Tipologia di Posto: POSTO UNICO Prezzo Biglietto: € 28,75 compreso diritti di prevendita I biglietti per questi spettacoli sono disponibili in ...

Francesca Michielin/ 2640 è l’ultimo CD : “Per il mio nuovo viaggio ho cambiato modo di scrivere” (Verissimo) : Francesca Michielin ospite a Verissimo, 2640 è il suo l’ultimo CD: “Per il mio nuovo viaggio ho cambiato modo di scrivere”, la cantante si confida con Silvia Toffanin su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 03:07:00 GMT)

Francesca Michielin in tour nei club d'Italia arriva all'Afterlife Live Club : 2640 è diventata quindi una foresta in Kenya, che viene arricchita con un nuovo albero ogni 200.000 streaming. Ad oggi sono stati piantati 125 alberi, visti gli oltre 15 milioni di streaming dell'...

Francesca Michielin sold out Stasera Auditorium pieno : ... la foresta 2640 di Francesca in Kenya conta ora 81 alberi: ai 50 già piantati da Francesca e Treedom se ne sono aggiunti quindi altri 31 grazie allo streaming del cd. Leggi l'articolo completo su ...

Bolivia - così Francesca Michielin canta i contrasti della Terra : In anteprima le foto di 'Bolivia', il nuovo video di Francesca Michielin che sarà in rotazione su tutti i canali musicali da martedì 20 marzo. Il video è firmato da Giacomo Triglia, alla nona ...

Francesca Michielin : parte il tour con l'elettronica di '2640' : Con una scenografia di triangoli luminosi e colori primari, Francesca Michielin ha scelto un impatto minimale per presentare dal vivo le tracce e il concept del suo ultimo disco ' 2640 ' . Dopo la ...

Francesca Michielin : parte il tour con l'elettronica di '2640' : Con una scenografia di triangoli luminosi e colori primari, Francesca Michielin ha scelto un impatto minimale per presentare dal vivo le tracce e il concept del suo ultimo disco ' 2640 ' . Dopo la ...

Parte il tour di Francesca Michielin : sono già cinque i sold out : Il Francesca Michielin tour 2018, la nuova esperienza live di Francesca Michielin , prodotta e distribuita da Live Nation, è una grande avventura che porta l'ecletticità e la maturità artistica di ...