Foto dal Coachella

Nokia X il nuovo misterioso smartphone mostrato in Foto dal vivo : Un nuovo e misterioso smartphone con sistema operativo Android chiamato Nokia X è stato ripreso in alcune immagini dal vivo: di che si tratta?HMD Global dopo aver presentato al grande pubblico il Nokia 8 Scirocco e la variante 2018 del Nokia 6 al MWC 2018 di fine febbraio a Barcellona, pare che si appresti a lanciare un nuovo smartphone.Nokia X: un nuovo smartphone che sarà annunciato in cina alla fine di aprile 2018?Continue reading Nokia X il ...

Roma - vandali al Gianicolo : divelti i busti dei patrioti. Foto : Roma, vandali al Gianicolo: divelti i busti dei patrioti. FOTO Nella notte tra il 13 e il 14 aprile vandalizzate le statue di Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla. Danneggiati anche un segnale stradale e il vetro della bacheca all'ingresso della vicina ambasciata di Finlandia presso la Santa Sede Parole ...

Justin Bieber al Coachella 2018 - dal rifiuto di partecipare al concerto di The Weeknd all’outfit in ciabatte e calzettoni (Foto e video) : Avvistato anche Justin Bieber al Coachella 2018: il cantante canadese non si esibirà come headliner del Festival, ma parteciperà come ospite! In un modo o nell'altro Justin Bieber riesce sempre ad avere i riflettori puntati su di sé. Arrivato da poco all'Empire Polo Club di Indio, Justin Bieber ha da subito catturato l'attenzione mediatica per il suo outfit stravagante: la popstar si è presentata in un completo hawaiano leggero, con dei ...

Siria - la Foto di Macron che ordina di attaccare dalla sala operativa - : "Ho ordinato alle forze armate francesi di intervenire", scrive il presidente su Twitter. L'offensiva è stata lanciata con Usa e Gran Bretagna in risposta al presunto attacco chimico alla città di ...

Siria - la Foto di Macron che ordina di attaccare dalla sala operativa - : "Ho ordinato alle forze armate francesi di intervenire", scrive il presidente su Twitter. L'offensiva è stata lanciata con Usa e Gran Bretagna in risposta al presunto attacco chimico alla città di ...

Google pubblica nuove Foto scattate dal #teampixel : Dal blog ufficiale di Google arriva una nuova serie di foto catturate dai possessori di smartphone della gamma Google Pixel e taggate con #teampixel L'articolo Google pubblica nuove foto scattate dal #teampixel proviene da TuttoAndroid.

Sudafrica - padre getta la figlia di un anno dal tetto : presa al volo | Foto : Sudafrica, padre getta la figlia di un anno dal tetto: presa al volo | Foto L’uomo protestava contro l’abbattimento della sua casa Continua a leggere

Dallo ZenFone 2 all’Asus ZenFone 3 gratis con problemi alla Fotocamera : cosa fare? : Da alcuni mesi a questa parte stiamo cercando di trattare in tutte le salse una notizia positiva per i tantissimi utenti italiani che in questi anni hanno deciso di acquistare uno ZenFone 2 e che, a quanto pare, in diverse circostanze hanno ricevuto dall'assistenza italiana un Asus ZenFone 3 gratuito a titolo di rimborso. Diverse le problematiche che hanno investito il più vecchio tra i due device presi in esame oggi, al punto che il produttore ...

Su social spunta una Foto di Margherita Zanatta in ospedale : Da qualche tempo l’ex gieffina Margherita Zanatta è lontana sia dai social che dalla tv. In questi giorni la Zanatta ha diffuso sul suo profilo “Instagram” una fotografia che la ritrae in ospedale con un camice verde e la mascherina bianca, e ha scritto: “Un giorno, spero molto presto, confido nel potervi raccontare una storia dal lieto fine. Quella che da qualche mese a questa parte mi porta un scomparire dai social, una non conoscenza ai ...

Astronomia : uno scatto di Giove elaborato dal Gruppo Astrofili Palidoro [Foto] : A corredo dell’articolo una foto di Giove, catturata lo scorso giugno 2017, “finita di elaborare soltanto ieri“. Si tratta di un “lavoro congiunto effettuato dagli Astrofili Sante Ferretti, Giuseppe Conzo, Alessandro Vittorini e Gabriele Spaziani del Gruppo Astrofili Palidoro che hanno utilizzato uno dei telescopi dell’associazione, un Meade LX50 EMC con Smpartphone LG-P990 modificato. Dal video composto da 3020 ...

Margherita Zanatta in ospedale/ La Foto con la mascherina e il post che allarma : "Sono scomparsa dai social.." : Margherita Zanatta con una mascherina in ospedale. Cos'è accaduto all'ex gieffina? La foto e il messaggio allarmano i fan: "Spero poi di potervi raccontare una storia a lieto fine"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:52:00 GMT)

Margherita Zanatta in ospedale : "Spero di potervi confidare una storia a lieto fine" (Foto) : L'ex gieffina dell'edizione 10 del realty show, Margherita Zanatta, si è immortalata con una mascherina in un ospedale. Una situazione particolare che fa presagire a qualcosa di serio per una delle opinioniste di punta, sotto la cupola di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque. Ad ora non ci sono dettagli in più rispetto allo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram e ad una didascalia dalla quale, si deduce una situazione molto delicata ...

“Spero nel lieto fine”. Paura per l’ex gieffina. La ragazza - molto apprezzata in televisione - ha postato sui social una Foto dall’ospedale. Ha la mascherina sul volto e il suo post fa pensare al peggio. I fan - ovviamente - si allarmano. Cosa sta succedendo : “Un giorno, spero molto presto, confido nel potervi raccontare una storia dal lieto fine… Quella che da qualche mese a questa parte mi porta a scomparire dai social, a non rispondere ai vostri messaggi e ai whatsapp giornalieri”, è dall’ospedale, che la star della televisione manda questo messaggio corredato da una foto che impressiona i fan. Parliamo di Margherita Zanatta, 36 anni, ex concorrente del Grande Fratello oltre che ...

“Meghan Markle nuda - ecco le Foto”. Disastro a corte : le immagini (privatissime) dovevano rimanere segrete. E invece escono a pochissimo dalle nozze con Harry. Imbarazzo totale : Meghan Markle bollente. Troppo bollente: ecco perché Buckingham Palace voleva che queste foto, pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi, rimanessero segrete in vista del matrimonio. Matrimonio che, dopo tanti rumor, sta per essere celebrato: meno di un mese e Meghan diventerà la moglie di Harry. Ma in fondo meglio che siano usciti ora questi scatti, prima delle nozze, che dopo, quando la Markle diventerà una principessa consorte e ...