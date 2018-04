eurogamer

: Fortnite: svelate in anticipo le sfide della settimana 9. #Fortnite - Eurogamer_it : Fortnite: svelate in anticipo le sfide della settimana 9. #Fortnite - michelemini010 : Le nuove sfide della settimana 8 di Fortnite Battle Royale sono state svelate in anticipo - Everyeye : Fortnite Battle Royale: le nuove sfide della settimana 8 sono già state svelate -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Avete già completato tutte ledie non vedete l'ora di tuffarvi nella prossima per guadagnare con le vostre gesta punti esperienza aggiuntivi e tante Stellebattaglia? Vi farà piacere sapere che le9 sono stateingrazie a un corposo leak riportato da VG24/7 ben prima del loro lancio ufficiale, fissato per giovedì 19 aprile.Come di consueto saranno 7 leche premieranno i giocatori, disponibili soltanto per coloro che hanno acquistato il Pass BattagliaStagione 3. La9 sarà la penultimastagione, che si concluderà con le10. Queste chiederanno probabilmente di volare all'interno degli anelli che sono comparsi nei cieli di.Volendo concentrarci però sullain arrivo, ecco nel dettaglio leprossima, al via questo giovedì:Read ...