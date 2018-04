Formula E | la prima volta di Roma | com’è andata

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

Formula 1 - GP Bahrain : le qualifiche viste dalla pista. Prima fila tutta Rossa - la pole mancava qui dal 2007 : Un grande giorno. Il titolo al sabato vissuto dalla Ferrari in Bahrain ha voluto darlo il poleman Sebastian Vettel. Un grande giorno perché le rosse in Prima fila sono due. Non succedeva dall'Ungheria ...

Formula 2 - GP Bahrain : a Norris la prima gara della stagione : Primo schieramento della stagione, Lando Norris al palo con già in tasca i quattro punti della qualifica. Al via è subito show Carlin con Norris davanti e Sette Camara che dalla terza fila balza in ...

Formula E Roma - il giro del circuito in anteprima : Roma - Sabato 14 aprile la Capitale ospita per la prima volta una gara di Formula E. Ossia il 7° e-prix stagionale, primo round europeo, con Jean Eric Vergne che si presenta da leader della ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - pronti via : Ferrari prima e terza : Sebastian Vettel ha vinto con la Ferrari il GP d'Australia, prima prova del mondiale di Formula 1 2018. In seconda posizione la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton; terzo l'altro Ferrarista, Kimi Raikkonen. Fuori dal podio la Red Bull di Daniel Ricciardo, che era riuscito a rimontare dall'ottava posizione. Delude invece il compagno ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

Formula Uno - è di Hamilton la prima pole stagionale : secondo Raikkonen - terzo Vettel : Il campione del mondo in carica è stato sempre in testa ed ha effettuato un ultimo giro mostruso che non ha lasciato scampo ai rivali a cui ha lasciato solo le briciole. Hamilton, infatti, ha fatto ...