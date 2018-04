FORMULA 1 | RICCIARDO HA VINTO GP CINA 2018 Diretta gara | un nuovo Raikkonen tutto da

FORMULA 1 - GP Cina : i capolavori di Ricciardo - tutti i sorpassi con cui ha vinto a Shanghai : LA STACCATA SU KIMI Guarda tutti i video Giro 40 La "mossa Ricciardo " sul campione del mondo in carica si completa nel 40esimo passaggio del GP. E' un sorpasso stellare quello in curva 14, improvviso ...

FORMULA 1 - sorpresa Ricciardo in Cina. Raikkonen terzo : Al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes, grazie ad una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese della Red Bull Max Verstappen, che lo ha preceduto al traguardo, per ...

FORMULA Uno : Ricciardo trionfa in Cina : 9.54 Daniel Ricciardo (Red Bull),con una seconda parte di gara superlativa,si aggiudica il Gp di Cina ,terza prova del Mondiale.L'italo-australiano precede la Mercedes di Bottas e la Ferrari di Raikkonen.Sfortunato Vettel che, mentre era terzo, viene toccato da Verstappen (penalizzato di 10") e chiude ottavo. Vettel,partito in pole,prende subito il comando.Al 21° giro,approfittando di un pit stop troppo lento del tedesco,prende la testa ...

Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Cina di FORMULA 1 : Era partito sesto, ma ha fatto una Gran gara: Raikkonen è arrivato terzo, Vettel ottavo The post Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Cina di Formula 1 appeared first on Il Post.

FORMULA 1 - Gp di Cina : contatto Verstappen-Vettel - in testa Ricciardo – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina , terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

Incidente Verstappen Hamilton/ Video - FORMULA 1 : Max attacca Lewis e buca - Ricciardo si ritira : Incidente Verstappen Hamilton nel GP del Bahrain 2018 di Formula 1: Video . Max attacca Lewis e buca , Ricciardo si ritira . Incubo Red Bull: i due piloti out in una manciata di secondi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:43:00 GMT)

FORMULA 1 - Gp Bahrain – gara in diretta : Vettel in testa - Hamilton in rimonta. Disastro Red Bull : Ricciardo è fuori : L'articolo Formula 1, Gp Bahrain – gara in diretta: Vettel in testa, Hamilton in rimonta. Disastro Red Bull: Ricciardo è fuori proviene da Il Fatto Quotidiano.