Formula 1 | GP Cina tra safety car | incidenti e sorpassi | highlights e classifiche

Video/ Formula 1 : highlights Gp Cina 2018 Shanghai - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1, highlights Gp Cina 2018: Daniel Ricciardo con una gara spettacolare si prende la vittoria a Shanghai su Bottas e Raikkonen.

Formula 1 - Ricciardo ha vinto Gp Cina 2018/ Diretta gara : occasione sprecata per Ferrari e Vettel : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Cina 2018 Shanghai live: Ricciardo vincitore, Bottas e Raikkonen sul podio. Cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Formula 1 replica Gp Cina in chiaro e in streaming gratis oggi 15 aprile : Foto Getty Images © scelta da SuperNews Formula 1, la terza tappa del Mondiale 2018 andrà di scena in Cina, sul circuito che sorge nella periferia della metropoli cinese di Shanghai . La prima ...

Replica Formula 1 - orari gara GP Cina : come e dove vederla in chiaro su TV8 e in streaming : Se Sky Sport F1 2018 ha già garantito la sua diretta, con partenza alle ore 8.10, non mancherà poi la Replica sul medesimo canale in pay-tv nei seguenti orari: 11.00, 14.00, 18.00 e 20.30. La ...

Formula 1 - GP Cina 2018 : l'analisi di Villeneuve : Del weekend cinese la Ferrari salva il fatto che ha due piloti che vanno forte e che sono entrambi in lotta per vincere. Bene Raikkonen, sfortunato Vettel ma non aveva chance di vincere. Sull'...

Formula 1 - Il Gp della Cina visto da Michela Cerruti - VIDEO : Si è da poco concluso il GP della Cina. Dopo un'ottima qualifica, Sebastian Vettel, partito dalla prima fila davanti al compagno di squadra Raikkonen, ha dominato la prima parte della gara, ma dopo un giro di pit stop è finito dietro a Bottas ed è stato speronato, in un tentativo di sorpasso, dalla Red Bull di Verstappen (poi penalizzato), finendo ottavo. La vittoria della terza gara del Mondiale è andata a Daniel Ricciardo; l'australiano ...

Formula 1 - GP Cina : i capolavori di Ricciardo - tutti i sorpassi con cui ha vinto a Shanghai : LA STACCATA SU KIMI Guarda tutti i video Giro 40 La "mossa Ricciardo" sul campione del mondo in carica si completa nel 40esimo passaggio del GP. E' un sorpasso stellare quello in curva 14, improvviso ...

Formula 1 - GP Cina. Le pagelle post-gara di Vanzini : RICCIARDO 10 Da paura. Lo staccatore o stoccatore, come preferite. Si nasconde fino all'ultimo poi entra con grande cattiveria, incollandosi all'ultimo ai freni, ma anche con grande correttezza. Super!...

Formula 1 - sorpresa Ricciardo in Cina. Raikkonen terzo : Al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes, grazie ad una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese della Red Bull Max Verstappen, che lo ha preceduto al traguardo, per ...

DIRETTA Formula 1 GP CINA 2018/ Streaming video SKY - gara live : Ricciardo show! Verstappen fa fuori Vettel : DIRETTA FORMULA 1 Gp CINA 2018, Streaming video SKY gara live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio di Shanghai.

Formula 1 : l’ordine d’arrivo del Gran Premio di Cina : Com'è finita la terza gara del Mondiale 2018, che si è corsa oggi a Shangai The post Formula 1: l’ordine d’arrivo del Gran Premio di Cina appeared first on Il Post.

Formula 1 - la classifica piloti dopo il gran premio in Cina : 1/19 LaPresse ...

Formula Uno : Ricciardo trionfa in Cina : 9.54 Daniel Ricciardo (Red Bull),con una seconda parte di gara superlativa,si aggiudica il Gp di Cina,terza prova del Mondiale.L'italo-australiano precede la Mercedes di Bottas e la Ferrari di Raikkonen.Sfortunato Vettel che, mentre era terzo, viene toccato da Verstappen (penalizzato di 10") e chiude ottavo. Vettel,partito in pole,prende subito il comando.Al 21° giro,approfittando di un pit stop troppo lento del tedesco,prende la testa ...

Formula 1 Cina - Ricciardo beffa tutti e vince : Verstappen rovina la gara di Vettel - la classifica [FOTO] : 1/19 LaPresse ...