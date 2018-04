Formazione | a Venezia da oggi al via la ‘Settimana del Mare’

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018), 16 apr. (AdnKronos) – I temi dellatecnica marittima e dell’alternanza scuola-lavoro saranno al centro della Settimana del Mare, iniziativa programmata dafino al 20 aprile che mira a offrire agli studenti dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Venier dicorsi teorici e laboratori pratici a elevata specializzazione, a stretto contatto con i principali protagonisti della realtà portualena.La manifestazione trae ispirazione dalla Giornata Nazionale del Mare (11 aprile), istituita nel contesto della recente riforma del Codice della Nautica per far conoscere agli studenti il mare come risorsa di valore sotto il profilo culturale, scientifico, ricreativo ed economico.Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Capitaneria di Porto, Confitarma, Lega Navale Italiana, Collegio Nazionale Capitani, Piloti del ...