Forasacchi | una potente insidia per i nostri cani

(Di lunedì 16 aprile 2018) Con l’arrivo della primavera e del caldo, le passeggiate all’aria aperta con iamici a quattro zampe sono sempre più frequenti ma attenzione ai, unainsia per i, nascosta in campagna, nei parchi o ai bordi delle strade.Parliamo delle pericolose ariste delle graminacee, quelle che definiamo comunemente spighette, rigide e appuntite, con aculei in senso opposto alla direzione dello stelo, che risultano appiccicosi.possono colpire varie parti del corpo dell’animale,ndosi principalmente tra le dita delle zampette ma anche nel naso, negli occhi, nelle orecchie, nella cute e, anche se più raramente, nella gola. A seconda della zona colpita, il cane potrebbe presentare dolore o leccarsi continuamente la zampetta, zoppicare, starnutire ripetutamente, avere gli occhi lacrimanti, una congiuntivite cronica, grattarsi con forza o scuotere ...