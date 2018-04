Fondi per Bolzano | ultimatum di Caramaschi a Kompatscher

Italia rischia di perdere milioni Fondi Ue : spesa a rilento | : Il pericolo emerge dalla lettura degli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Ue sul suo portale web. Il tasso di spesa Italiano risulta ancora fermo fra il 5 e il 7% per i fondi di sviluppo ...

Italia rischia perdere milioni Fondi Ue : spesa a rilento - : Il pericolo emerge dalla lettura degli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Ue sul suo portale web. Il tasso di spesa Italiano risulta ancora fermo fra il 5 e il 7% per i fondi di sviluppo ...

M5s alle scuole : iscrivetevi a Rousseau per avere Fondi. Il Pd attacca - i pentastellati negano : Il gruppo regionale dei Cinque Stelle replica parlando di "fantasiose accuse di compravendita di consenso politico, senza fondamento anche l'affermazione secondo cui le scuole dovrebbero iscriversi alla piattaforma Rousseau"

Cercansi esperti di Fondi strutturali europei : La direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea ha lanciato un invito a manifestare interesse per redigere un elenco di esperti esterni in grado di supportare l'implementazione dei fondi ...

Foggia - irregolarità nei Fondi gestiti dall’università : il rettore si difende. Ma per le carte autorizzò lui le spese : Dopo la bufera che ha coinvolto i vertici dell’Università di Foggia, finiti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell’Istruzione, il rettore dell’Ateneo Maurizio Ricci si difende e accusa la Guardia di Finanza, che ieri ha eseguito delle perquisizioni nel Dipartimento di Scienze agrarie, di aver operato “con modalità discutibili”. ...

Raccolta Fondi per Linda ed Emanuela : Un caso di cronaca che ricevette l'attenzione dei media nazionali per la violenza con la quale una delle due donne, Emanuela, fu aggredita e pestata a sangue . Dopo che le ferite, almeno quelle sul ...

Truffa per i Fondi all'università di Foggia. 21 gli indagati - compreso il rettore. Fermate le sedute di laurea : Blitz della guardia di finanza al dipartimento di scienze agrarie. Sequestrati documenti e computer, interrotte le sedute di laurea. L'indagine è nata per varie anomalie nell'utilizzo dei soldi del ...

Cretu : «I Fondi strutturali devono restare per tutte le regioni europee» : Sono state confermate le divisioni della vigilia tra i paesi membri dell'Unione europea su come compensare il buco creato nel bilancio Ue dall'uscita della Gran Bretagna. Il Consiglio Ue che si è ...

Foggia - perquisita l’Università per truffa Fondi ricerca/ Indagato Rettore Ricci : “hanno interrotto le lauree” : Università di Foggia, truffa ai fondi per la ricerca: denunce di due professori fanno indagare anche il Rettore con altre 20 persone. Ultime notizie, Ricci: "interrotte lauree, non bello"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:55:00 GMT)

FOGGIA - SEQUESTRATI PC ALL'UNIVERSITÀ : 21 INDAGATI/ Agraria - truffa ai Fondi Miur : avviso garanzia per Rettore : Università di FOGGIA, denunce di due professori in facoltà Agraria: truffa ai fondi per Ricerca. SEQUESTRATI Pc, 20 INDAGATI per truffa col Rettore.

FOGGIA - SEQUESTRATI PC ALL’UNIVERSITÀ : 21 INDAGATI/ Agraria - truffa ai Fondi Miur : avviso garanzia per Rettore : Università di FOGGIA, truffa ai fondi per la ricerca: denunce di due professori fanno indagare anche il Rettore con altre 20 persone. Ultime notizie, perquisizioni e computer SEQUESTRATI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 16:45:00 GMT)

Università Foggia - Fondi Miur per la ricerca usati per altro : rettore e suo vice indagati per truffa e abuso d’ufficio : Concorso in truffa e abuso d’ufficio all’Università di Foggia: sono queste le ipotesi di reato a carico di ventuno indagati (tra cui rettore e pro rettore dell’ateneo) nell’ambito dell’inchiesta della Procura su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur nell’ambito del Pon ricerca e Competitività 2007-2013, soldi ottenuto dai gruppi di ricerca del Distretto agroalimentare regionale, il ...

Truffa all'ateneo di Foggia per Fondi alla ricerca. Tra i 21 indagati anche il rettore : Presunte irregolarità nella rendicontazione di progetti finanziati dal Miur al dipartimento di Agraria Le ipotesi di reato sono concorso in Truffa e abuso d'ufficio. L'inchiesta era partita dalla denuncia di due professori della facoltà

Truffa Fondi per la ricerca : 21 indagati all'Università di Foggia - anche il rettore : Ventuno persone, tra le quali il rettore dell'Università di Foggia, Maurizio Ricci, sono indagate nell'inchiesta della Procura di Foggia su presunte irregolarità nella rendicontazione di alcuni ...