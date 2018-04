calcioweb.eu

: Follia a #Salerno: spara al bus della squadra avversaria - CalcioWeb : Follia a #Salerno: spara al bus della squadra avversaria - positanonews : Salerno, sesso e cocaina: perversioni di città Depressione, stress e follia: malato un salernitano su 3 -… - jenniferpas90 : Salerno, sesso e cocaina: perversioni di città Depressione, stress e follia: malato un salernitano su 3… -

(Di lunedì 16 aprile 2018)al pullmancon una pistola ad aria compressa per “vendicarsi” dello schiaffo ricevuto dal figlio durante la partita d’andata contro la stessa. E’ successo ad Acerno, in provincia di, dove i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 55enne del posto ritenuto responsabile del danneggiamento del pullman del Corno d’Oro Calcio avvenuto ieri ad Acerno. I militari, nel corsoperquisizione effettuata a casa dell’uomo, hanno trovato in garage una pistola ad aria compressa, modello air soft gun, completa di scatolo contenente 32 piombini, compatibile con quella utilizzata per danneggiare tre finestrini del pullman noleggiato dalla società Corno d’Oro Calcio per raggiungere il campo sportivo di Acerno per la partita con lo Sporting Acerno, gara valevole per il campionato di calcio di 3a ...