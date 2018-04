: #Spid Da oggi tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del Sistema pubblico di identità digitale in collab… - Agenzia_Entrate : #Spid Da oggi tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del Sistema pubblico di identità digitale in collab… - AgidGov : Tutto il Fisco a portata di #SPID Da oggi #9aprile la chiave unica di accesso alla #PA apre anche il cassetto fisca… - repubblica : Oggi su @Repubblica: Fisco, ecco come cambia la dichiarazione dei redditi -

Daè possibile visualizzare sul web i modelli precompilati della dichiarazione dei redditi. Sono circa 30 milioni di moduli, con oltre un miliardo di dati già inseriti dal. Per la prima volta, i contribuenti troveranno anche il dettaglio di come sono state utilizzate dallo Stato le proprie imposte. Tra le altre novità,l'inserimento delle spese per gli asili nido e la possibilità di fare modifiche con una compilazione assistita sul web.(Di lunedì 16 aprile 2018)